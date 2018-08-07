Усманов продал свою часть лондонского «Арсенала»

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-07T12:16:07+03:00

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Один российский миллиардер ушел из английского футбола. Алишер Усманов все-таки расстался со своими 30 процентами акций лондонского «Арсенала». Устав конфликтовать с другим совладельцем английского клуба Стэном Кронке, российский миллиардер продал ему свою долю за 550 млн фунтов. Возможно, Усманов начнет свой собственный футбольный проект.

Усманов сам хотел владеть «Арсеналом»

Алишер Усманов не хотел расставаться с «Арсеналом». Более того, он желал быть единоличным владельцем лондонского клуба. Он то и дело предлагала Кронке 1,3 млрд. фунтов, чтобы выкупить «канониров». Кроме того, между акционерами шли споры, как должен развиваться клуб. Усманов настаивал на покупке дорогих звезд, чтобы завоевывать трофеи, и большая часть фанатов была на его стороне. Кронке не хотел вкладывать в трансферы, и разрешал тратить не больше, чем «Арсенал» зарабатывает.

Иногда противостояние было очень жестким, а торг долгим. Усманов предлагает Кронке миллиард! Кронке сам предлагает Усманову 525 млн! 1,3 млрд! 550 млн! Даже сухие строчки официальных заявлений передают весь накал борьбы. Но в итоге Усманов проиграл эту войну.

«Милан»? «Динамо»? Кого теперь купить миллиардер?

Теперь за самим Усмановым, чье состояние оценивается в 12,5 млрд долларов, охотятся бедные клубы - получить такого акционеры желали бы многие команды, даже с хорошими именами. Полтора месяца назад ходили слухи, что российскими миллиардеру предлагают купить «Милан». Еще раньше говорили про «Андерлехт», а так же московское «Динамо». Почти все эти сообщения окружение Усманова опровергало. Но теперь точно появится новая волна слухов.

Главный в российском спорте

При всем при этом Алишер Усманов на данный момент считается самым влиятельным человеком в российском спорте. Он занимает пост президента Федерации фехтования, а два бывших фехтовальщика сейчас возглавляют две ветви спортивной власти: Павел Колобков является министром спорта, а Станислава Позднякова не так давно выбрали президентом Олимпийского комитета России.

В российском же футболе Усманов последний раз отметился, оплатив неустойку при разрыве контракта сборной России с ее тренером Фабио Капелло. Тогда бизнесмен выделил 300 млн рублей.