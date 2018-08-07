Добро пожаловать в «черный ад»: «Спартак» ждет встреча с самым безумным клубом Европы

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-07T13:37:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский «Спартак» в среду 8 августа начинает поход в Лиге чемпионов. Чтобы добраться до групповой стадии турнира, команде Массимо Карреры надо миновать два квалификационных барьера. В первом из них надо сломить сопротивление греческого ПАОК - одного из самых сумасшедших клубов Европы. В Салониках «Спартак» ждет настоящий ад. И вот почему.

«Ты - покойник!»

Владельцем ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди. В марте этого года об этом узнали даже те, ком это было неинтересно. Во время одного из матчей Саввиди выбежал на поле, и с криками «Ты - покойник!» стал гоняться за судьей. За поясом у владельца ПАОК был пистолет, за спиной - телохранители. С тех пор хозяину клуба на три года запрещен вход на стадион.

«Черный ад» всегда в огне

Фанаты у ПАОК такие же безумные. Стадион клуба чуть ли не официально называется «Черный ад». Это не преувеличение. Почти на каждом матче трибуны полыхают пиротехникой, и ревут так, что у соперника создается полное впечатление, что они в преисподней. А Саввиди - не единственный, кто выбегает на поле. Ультрас ПАОК такие забеги предпринимают регулярно, чтобы добраться до фанатов гостей. Когда им удается, начинается бойня.

«Ху вам»

Ультрас ПАОК и глотками тоже умеют поддерживать свой клуб. Часто они болеют так же, как и исландцы - кричат «Ху!» и хлопают в ладоши. Это самое безобидное развлечение фанатов. Обычно они бросают с трибун в соперников все, что попадется под руку, весной так они попали в главного тренера «Олимпиакоса». За пределами арены ултрас еще опаснее. В марте этого года они захватили телестудию канала ERT 3, и заставили ведущего читать их обращение к федерации футбола. И вообще среди фанатов ПАОК полно антифа и анархистов. На улицах они участвуют во многих политических акциях и столкновениях.

Фанатам «Спартака» вход запрещен

Уже понятно, что это самый опасный выезд для болельщиков «Спартака» в сезоне. Тем более, что в «черный ад» они могут попасть только нелегально. За прошлые грехи УЕФА запретил на трех ближайших гостевых матчах еврокубков фанатам «Спартака» появляться на трибунах, и в Греции им не продают билеты на этот матч. Несколько десятков, а то и сотен «красно-белых» наверняка на свой страх и риск проникнут на стадион. Тем больше может быть работы у полиции.

СМОТРИТЕ НА ТВ

8 августа. 3-й кв. раунд Лиги чемпионов. ПАОК - «Спартак». «Матч! ТВ», 19:55.

В ТЕМУ

Кто полетел в Грецию на игру ПАОК - "Спартак" у москвичей

Вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин;

защитники — Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов;

полузащитники — Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.