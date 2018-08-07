"Гражданство будет использовано против них". Американист - о задержанных в США россиянах

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-07T14:13:19+03:00

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В США по обвинению в крупном мошенничестве задержано пять молодых мужчин: это Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Известно, что четверо из них - россияне. Взяты под стражу они были с 30 июля по 2 августа. По предварительной информации, двое находятся в Лос-Анджелесе, один был задержан в Бостоне и уже доставлен в нью-йоркскую тюрьму в южной части Манхэттена, рассчитанную на 800 заключенных.

Российские дипломаты пытаются связаться с задержанными.

- Посольство внимательно следит за развитием ситуации вокруг задержания ФБР российских граждан, - говорится в сообщении российской дипмиссии в Вашингтоне на странице в Фейсбуке. - Обратились в Госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости окажем им консульскую помощь.

Пока что судить о том, идет ли речь об обычном криминальном мошенничестве, или дело имеет политический подтекст, рано - официальные обвинения еще не выдвинуты, достоверные детали дела не стали достоянием общественности.

Как утверждает следствие, россияне входили в состав международной преступной группы, организовавшей липовую торговлю через интернет раритетными автомобилями. Мошенники косили под автодилеров и предлагали по дешевке купить классические авто через различные площадки интернет-аукционов. Вот только сначала покупателю было необходимо оплатить доставку его приобретения. На счета фейковой транспортной компании переводились крупные суммы. Мошенники снимали до 10 тысяч долларов, чтобы не вызывать подозрения у банковских служащих. Ну, а дальше кэш оседал в странах Восточной Европы.

Точный ущерб еще только предстоит установить. По предварительным оценкам, действовавшая с 2016 года схема принесла ее основателям не менее 4,5 миллионов долларов. Задержанным грозит срок от 20 до 30 лет тюрьмы.

КОММЕНТАРИЙ АМЕРИКАНИСТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ:

«Главная приманка - российское гражданство»

- В США вообще весьма тщательно расследуют киберпреступления, финансовые махинации, которые направлены на американских граждан, американскую банковскую систему. Пока сказать, насколько задержанные связаны с этим, сложно. Единственный вопрос, который сразу возникает, - уж больно много арестов россиян случается в последнее время в США. Это факт, что принадлежность к России и любая деятельность россиян вызывает много вопросов у американской фемиды. И это вряд ли можно назвать случайностью. Гражданство арестованных будет использовано против них. Например, адвокат задержанной по обвинению в шпионаже в США Марии Бутиной сказал, что если бы она не была россиянкой, то вообще никаких обвинений не было бы выдвинуто - реальных доказательств ее вины нет. Главная приманка - российское гражданство.