Дмитрий Медведев: «У нас не было цели казнить Саакашвили»

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-07T14:31:08+03:00

Почему наши войска победив в Южной Осетии, не пошли на Тбилиси - об этой премьер, бывший в 2008-м президентом, рассказал в интервью «Коммерсанту»

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8 августа 2008-го, через 3 месяца после инаугурации на должность президента, Дмитрий Медведев отдал приказ о вводе российских войск в Южной Осетии. Спустя 10 лет с момента этого военного конфликта, Медведев считает - его можно было предотвратить.

- Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, войны бы не было. Напряженность возникла еще в 90-е годы. Но ее удавалось сдерживать. А в 2008-м правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии. И произошло то, что произошло. Это не было неизбежным. Это субъективный выбор Саакашвили и его окружения

«СААКАШВИЛИ ЖДАЛ ПОДДЕРЖКИ США»

«Во время первой встречи с Саакашвили тот сказал, что хотел бы восстановить отношения, что рассчитывает дружить. Я говорю: хотите развивать отношения – давайте развивать. Мы понимаем, какой у вас внутренний конфликт есть, что страна разделена на части, но мы готовы помогать – потихоньку, аккуратно способствовать процессу сближения. Он сказал «я готов», - вспоминает Медведев.

По его словам, потом он еще несколько раз пересекался с Саакашвили, но с начала июля 2008 года тот ушел со связи:

- Теперь я склонен считать, что это была выработанная линия. Он рассчитывал, что новый руководитель России не будет реагировать на действия в отношении и наших миротворцев, и наших граждан, которые жили и в Абхазии, и в Южной Осетии. С другой стороны, я думаю, он уже провел консультации с США. У Саакашвили сформировалось жесткое убеждение, что американцы поддержат его при любых раскладах.

«ТЕПЕРЬ ГОЛОВА НЕ БОЛИТ»

Отвечая на вопрос, почему российские войска остановились в десятках километров от Тбилиси, Медведев признался:

- Цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок, предотвратить эскалацию насилия. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Считаю, я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы не форсировать дальнейшие действия».

Главным выигрышем от признания Абхазии и Южной Осетии Медведев назвал мир в регионе:

- У нас не болит голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение. В регионе все понятно.

«ГРУЗИЮ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ В НАТО»

Присоединение Грузии к НАТО было бы безответственным решением, заявил Медведев:

- Для нас Абхазия и Южная Осетия - самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и где находятся наши военные базы. Если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может спровоцировать страшный конфликт. Надеюсь, что у руководства НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении.

При этом премьер не исключил, что разговоры о вхождении Грузии в НАТО могут быть дипломатической уловкой из серии «мы вас примем, не волнуйтесь», а на деле ничего не произойдет:

- Пусть тогда наши коллеги из Североатлантического альянса посмотрят еще по сторонам, еще чего-нибудь придумают умного. Можно и Косово принять в Североатлантический альянс; и Республику Северного Кипра. Это как, улучшит ситуацию в мире?