Входящие звонки в роуминге станут бесплатными

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-07T15:13:40+03:00

Сейчас, если человек выезжает за переделы «домашнего» региона (той области, в которой у него зарегистрирована сим-карта), то за принятые звонки ему приходится платить. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новое правило будет действовать только для поездок по России

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Мобильные операторы «большой тройки» (Билайн, Мегафон, МТС) отменяют внутрисетевой роуминг. Для их абонентов входящие звонки станут бесплатными на всей территории России.

Сейчас, если человек выезжает за переделы «домашнего» региона (той области, в которой у него зарегистрирована сим-карта), то за принятые звонки ему приходится платить.

Отмена роуминга — не жест доброй воли. «Сотовики» выполняют предписание Федеральной антимонопольной службы. Еще в прошлом году ФАС озаботилась тем, что мобильные операторы дерут с абонентов три шкуры, стоит людям покинуть родные края.

Первым на призыв ФАС откликнулся Tele2. Он почти сразу стал отменять плату за входящие при поездках по стране. Сейчас внутрисетевого роуминга нет на большинстве тарифов оператора. До конца августа роуминг отменят для всех абонентов Tele2.

МТС, МегаФон и Билайн поначалу пошли навстречу ФАС лишь частично. Например, Билайн приравнял стоимость исходящих вызовов во всех городах России к цене звонков из «домашнего региона», при этом за прием звонков в поездках по-прежнему приходилось платить. Другие операторы тоже полностью внутрисетевой роуминг не отменили.

Такой подход Федеральную антимонопольную службу не устроил. Весной против операторов «большой тройки» возбудили антимонопольные дела и даже пригрозили изъять доходы, которые те получили от путешествующих абонентов. Тогда сотовые операторы поняли всю серьезность положения и объявили об отмене роуминга по России.

«Билайн» отменяет плату за входящие звонки с 20 августа. «Мегафон» сделает это в течение сентября. Абонентам МТС тоже в ближайшее время не придется платить за прием звонков. Отмена внутрисетевого роуминга коснется всех абонентов, независимо от их тарифного плана.