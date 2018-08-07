2018-08-07T15:15:20+03:00
Спорт

Хабиба Нурмагомедова травят в соцсетях за видео, на котором в Нью-Йорке бездомный отжимается за деньги

Ролик был в Инстаграм-сториз спортсмена несколько дней назад
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов.Хабиб Нурмагомедов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В неожиданную историю попал боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Ему через пару месяцев предстоит биться в главном бою года против Конора Макгрегора. Однако же, Нурмагомедову в соцсетях припомнили его видеоролик из "сториз", который был залит туда примерно неделю назад. На этих кадрах видно, как брат Хабиба в разговоре с бездомным в Нью-Йорке предлагает ему за деньги отжимания от пола.

Вполне естественно, что через сутки после появления видеоролика он исчез из сервиса "сториз" в личном аккаунте Хабиба Нурмагомедова. Именно там несколько дней назад находился спортсмен, о чем известил в своем "Инстаграме" фотографией на фоне достопримечательностей города.

Однако же, через несколько дней в твиттер-аккаунте TheMMABible появился этот видеоролик с провокационной подписью:

- Что вы думаете об этом видео, которое было опубликованно Хабибом и его братом, которые платят деньги бездомным за отжимания? Мы думаем, что это отвратительно и унизительно, особенно потому что они смеются над ними.

Более того, через пару постов прямым текстом пишется: "Хабиб запостил это видео у себя в "Инстаграме", но затем удалил его. Если он не сказал об этом ничего, то мы просто не знаем, что сказать об этом". Никак не говоря о том, что видеоролик был загружен в "сториз", сервис, который автоматически удаляет все сообщения через 24 часа из личного аккаунта.

Что тут началось! Авторы твиттера стали давать комментарии едва ли не к каждому посту, который пытается сказать, что, мол, ничего в этом нет такого. Раз этот бездомный просит подачку, то пусть получит от спортсмена, заработав ее своим трудом. Подключился даже шведский боец смешанного стиля Джек Херманссон, который сказал:

- Ужасное поведение. Многие могут подумать, что это безобидно, но это унижает достоинство тех, кому и так тяжело. Каждый день он видит, как люди отжимаются в зале, и это не вызывает у него смех. А теперь он считает это забавным, потому что то же самое делает бездомный.

Сам Хабиб Нурмагомедов никак не прокомментировал начинающуюся в отношении него травлю. Он продолжает подготовку к бою против Конора Макгрегора, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

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