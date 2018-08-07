7 Авг. 09:17 2018-08-07T15:36:53+03:00

Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» остановилась дома у Черного возле Белой Рыбки

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…