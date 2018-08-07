Скоро колбаса может подорожать на 20%

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-07T16:56:48+03:00

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Производители колбас жалуются, что в России сильно подорожало мясо.

- С начала года стоимость свинины на кости поднялась на 30%, - рассказал «КП» руководитель Центра экономико-аналитических исследований Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности Дмитрий Гордеев. - Уже скоро это скажется на стоимости мясных продуктов. В той же колбасе на сырье приходится 60% цены. Свинина уже подорожала на треть — это значит, конечная продукция прибавит в стоимости 18%.

Есть несколько причин, почему мясо стало дорожать. Первая — Россия запретила импорт свинины из Бразилии. А это, между прочим, крупнейший в мире экспортер мяса хрюшек. В бразильской свинине опять нашли антибиотики - пока поставщики не исправятся, ввоз мяса будет запрещен.

Вторая — сразу нескольким хозяйствам в Воронежской области пришлось пустить животных под нож из-за вспышки африканской чумы свиней. Вообще, болезнь для людей не опасна. Но мясо все равно уничтожается, чтобы не заразились новые животные.

Интересно, что еще вчера, 6 августа, эксперты с упоением рассказывали, как Россия благодаря импортозамещению начала сама себя обеспечивать свининой. Но оказалось, что все не так радужно. Достаточно ограничить импорт и закрыть пару хозяйств, чтобы на рынке образовался дефицит.

- Реально сейчас Россия обеспечивает себя свининой на 80-90%. Хороший показатель. Но полностью пока потребность в импорте не закрыта, - добавил Гордеев.