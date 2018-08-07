2018-08-07T20:46:46+03:00
Доброволец

Школьников превратят в лидеров волонтерского движения в «Океане»

На смене во Всероссийском детском центре ребят научат организации социальных проектов, работе в команде и многим другим вещам
Ольга БОРСКАЯ
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Смена "Ты решаешь" пройдет во Всероссийском детском центре "Океан"Смена "Ты решаешь" пройдет во Всероссийском детском центре "Океан"Фото: Из материалов пресс-службы
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Школьники со всей страны смогут узнать все о волонтерстве, попробовать творить добрые дела и научиться новому во Всероссийском детском центре «Океан». В октябре здесь пройдёт совместная смена Российского движения школьников и Ассоциации волонтёрских центров «Ты решаешь!». На нее приедут 250 юных добровольцев со всей страны.

Ребята научатся создавать социальные проекты, познакомятся с лучшими практиками в сфере волонтерства. Школьников научат работать с животными, оказывать первую помощь, проводить экологические и исторические квесты. Опыт, полученный на смене, поможет им не только в волонтерстве, но и просто в дальнейшей жизни:

«Уверена, что опыт, обретённый на смене «Ты решаешь!» пригодится ребятам в их активной общественной и профессиональной деятельности, а понятия и ценности, привитые в ходе насыщенной образовательной программы, сделают их достойными гражданами нашей страны!» – отметила директор ФГБУ «Росдетцентр», ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

Но цель смены – не просто обучить лучших школьников со всей страны, но и превратить их в лидеров волонтерского движения в своих регионах – чтобы они могли передавать полученные знания и другим ребятам. Самые ответственные и активные участники получат статус Послов «Лиги школьных волонтёрских отрядов».

«В течение месяца юные волонтёры будут учиться командной работе, приобретать необходимые навыки организации волонтёрского движения, школьных отрядов, реализации социальных проектов. По окончанию смены мы увидим новых лидеров детского волонтёрского движения, которые объединят вокруг себя тысячи неравнодушных юных активистов», – рассказал председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, член Общественной палаты России Артём Метелев.

ВАЖНО

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо отправить заявку на почту project@avcrf.ru. Заявки принимаются до 10 августа.Имена участников смены станут известны уже 15 августа. Положение конкурса опубликовано на сайте добровольцыроссии.рф.

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