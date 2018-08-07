Иосифа Кобзона из клиники пока не выписали. Но его настроение вселяет оптимизм

СЕГОДНЯ 20:33 2018-08-07T20:42:45+03:00

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Несколько часов назад появились слухи, что Иосиф Кобзон выписан из клиники, где он проходит сейчас лечение. Но на самом деле это не так.

В принципе, меня эта новость абсолютно никак не опечалила. Ну, то есть - тот факт, что Кобзон пока не выписан из больницы. Потому что состояние Иосифа Давыдовича остается стабильным, ухудшений никаких нет, - это не мои ощущения и наблюдения, я только что, вот буквально несколько минут назад, разговаривал с его помощниками, которые видят его каждый день. И у меня ещё такая информация, что вот буквально пару дней назад Иосиф Кобзон свои книжки подписывал, как я понял, медперсоналу.

То есть, он находится под наблюдением очень хороших врачей и, по голосам помощников, я понял, что оптимизм сохраняется и у врачей, и у родственников, и у самого Иосифа Кобзона...

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