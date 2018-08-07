Иосифа Кобзона из клиники пока не выписали. Но его настроение вселяет оптимизм
Несколько часов назад появились слухи, что Иосиф Кобзон выписан из клиники, где он проходит сейчас лечение. Но на самом деле это не так.
В принципе, меня эта новость абсолютно никак не опечалила. Ну, то есть - тот факт, что Кобзон пока не выписан из больницы. Потому что состояние Иосифа Давыдовича остается стабильным, ухудшений никаких нет, - это не мои ощущения и наблюдения, я только что, вот буквально несколько минут назад, разговаривал с его помощниками, которые видят его каждый день. И у меня ещё такая информация, что вот буквально пару дней назад Иосиф Кобзон свои книжки подписывал, как я понял, медперсоналу.
То есть, он находится под наблюдением очень хороших врачей и, по голосам помощников, я понял, что оптимизм сохраняется и у врачей, и у родственников, и у самого Иосифа Кобзона...
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