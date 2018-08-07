Выпил рюмку - и ты Хэмингуэй!

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-07T21:18:55+03:00

Соавтором многих произведений Хэмингуэя по праву считается виски. Во всяком случае, до тех пор, пока писатель не перешел на кубинские коктейли Мохито и Дайкири Фото: EAST NEWS

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Творческие люди используют разные методы, чтобы разжечь свое воображение. Так герои «Двенадцати стульев» были уверены, что Лев Толстой написал «Крейцерову сонату» под воздействием вегетарианства, а монументальная «Война и мир» родились благодаря «мясному» периоду в жизни графа. Но значительно чаще писатели используют другой вид «топлива». «Триумфальная арка» Ремарка многим обязана такому алкогольному напитку, как кальвадос - это яблочная водка. А соавтором многих произведений Хэмингуэя по праву считается виски. Во всяком случае, до тех пор, пока писатель не перешел на кубинские коктейли Мохито и Дайкири.

Но способность алкоголя стимулировать полет мысли до недавнего времени считалась научно недоказанной. А любые попытки подражать своим великим литературным кумирам, как правило, встречаются со стороны дражайшей половины оскорбительными замечаниями вроде: «Ну, что алкаш, опять в гаражах налакался со своими дружками-собутыльниками?»...

Какое же влияние оказывает алкоголь на природу творчества? Помогает ли спиртное вызвать прилив вдохновения? Этими вопросами занялась группа американских психологов под руководством Эндрю Яроша из Университета Миссисипи. Их исследование было опубликовано в журнале Consciousness and Cognition (Сознание и познание).

Они провели простой эксперимент, для которого отобрали 20 студентов в возрасте старше 21 года. Для начала «подопытным кроликам» налили три коктейля, это была смесь водки «Smirnoff» и клюквенного сока. А затем спустя 30 минут, когда концентрация алкоголя достигла максимума, отважным экспериментаторам предложили пройти тест на поиск отдаленных ассоциаций. Что это такое? Вам говорят три слова и надо придумать четвертое, которое будет связано с каждым из них ними. К примеру, какие ассоциации у вас рождают слова «быстрая», «зеленая», «полная»? Вариант «электричка», кажется, лежит на поверхности. Но существовали задания и более сложные. Например, «слезы», «схватки», «крик» можно объединить словом «война», а можно объяснить рождением ребенка. Группе студентов надо было ответить на несколько серий таких вопросов и предложить как можно больше вариантов.

- Выяснилось, что подвыпившие участники эксперимента за один и тот же отрезок времени неизменно решали на 13-20 процентов головоломок больше, чем их трезвые товарищи из контрольной группы, - говорит ведущий автор исследования профессор Эндрю Ярош. - Чем это объяснить? Ведь общеизвестно, что алкоголь тормозит работу интеллекта. На наш взгляд, когда речь идет об озарениях или неожиданных идеях, то ослабление внутреннего контроля дает позитивный эффект. Алкоголь позволяет интеллекту преодолеть инерцию стандартного мышления, привлечь к решению задачи больше ассоциаций. Стоит ли устраивать мозговой штурм в барах, а не в залах заседаний? Не уверен, что это хорошая идея. Бокал мартини может быть полезен для того, чтобы оседлать Пегаса, но в баре вы вряд ли остановитесь на одной порции. А когда вы потеряете самоконтроль, то возникнут серьезные проблемы с отсеиванием бредовых идей и усилия будут уже не эффективны. Как говорил Хэмингуэй, писать нужно пьяным, а редактировать трезвым.

В то же время ученые подчеркивают, что в занятиях, где требуется точный расчет и внимание - например, при решении математических задач или управление автомобилем, употребление алкоголя недопустимо.

НАЛИВАЙ!

Сколько надо хряпнуть для вдохновения?

Поскольку это была не пьянка, а строгий научный эксперимент, дозу спиртного для каждого профессор Ярош и его коллеги высчитывали индивидуально, исходя из веса участника. На 80-килограммового парня приходилось в общей сложности около 70 грамм водки. Они были разделены на три дозы, которые участники «закладывали за воротник» с интервалом в 10 минут. Ученые планировали достигнуть той границы, когда мозг только начинает делать первые шаги в сторону состояния измененного мышления. Психологи определили этот порог концентрации алкоголя в крови на уровне 0.75 промилле. Для сравнения, в США можно управлять автомобилем, если уровень алкоголя в крови не превышает 0,8 промилле. Можно сказать, что 70 грамм водки ( или 200 грамм сухого вина, или пол-литра пива) этот тот барьер за которым творческие поиски превращаются в бездуховный алкогольный шабаш.