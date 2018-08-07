2018-08-07T23:34:01+03:00
В мире

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин: "Для Грузии мы второй по значимости торговый партнер, но восстанавливать дипотношения они не спешат"

Дипломат дал интервью «Радио Комсомольская правда» к 10-летию войны 08.08.08
Иван ПЕТРОВВалерия ЛЫСЕНКО
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Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий КарасинСтатс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий КарасинФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Григорий Борисович, сегодня ночью исполняется 10 лет с момента начала войны с Грузией…

- Я хорошо помню эту ночь. События августа 2008 года - наглядный пример того, к чему может привести авантюризм руководителя страны, который решил все серьезные политические проблемы проводить через силовые решения. 10 лет спустя хорошо видно -Грузия пожинает плоды тогдашних решений Саакашвили.

- В Грузии почти нет тех, кто хочет договариваться с Россией, есть крошечная фракция в парламенте, более-менее лояльная к Москве.

- Мы последовательно выступаем за взаимовыгодный диалог на Южном Кавказе. Это единственно возможный путь к стабильности в этом регионе. Важным политическим инструментом к решению сложнейших проблем должны стать дискуссии и переговоры. В этом смысле начатые в 2008 году женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье - важный инструмент. В них участвуют Абхазия, Южная Осетия и Грузия. Среди участников Россия и США, а сопредседателями на этих встречах, которые проходят ежеквартально, являются ООН, Евросоюз и ОБСЕ.

- Ну и что толку, вот 10 лет толкут воду в ступе...

- Не скажите. Этого формата и надо держаться. Именно в нем и в разработанных с помощью женевских дискуссий механизмов по предотвращению инцидентов, надо решать задачи, которые возникают с течением времени. Именно такая страховочная сетка в виде женевских дискуссий и помогают поддерживать относительно спокойную обстановку в этом районе Южного Кавказа. Будем продолжать. И надеяться на то, что диалог приведет к нормальным отношениям между всеми государствами региона.

- Сегодня спецпредставитель премьера Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе сказал, что надеется на налаживание дипотношений. В ближайшие годы это реально?

- Ситуация несколько изменилась после ухода Саакашвили. Начиная с 2012 года, мы периодически встречаемся с Зурабом Абашидзе в Праге и обсуждаем практические вопросы двусторонних отношений. За 6 лет удалось нормализовать их в торговой, экономической сфере, в транспорте, туризме. Более миллиона наших туристов бывает ежегодно в Грузии! Мы главные покупатели грузинской сельхозпродукции, вина, минералки. Да по объему товарооборота мы на втором месте в Грузии после Турции!

- Но при этом дипотношения...

-... Да, они были разорваны Грузией в 2008 году. Восстановить их можно будет только после того, как это будет инициировано Тбилиси - мы ведь не разрывали дипотношения, значит, не нам инициировать их восстановление.

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