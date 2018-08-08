ПАОК - Спартак 8 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов. 3-й квалификационный раунд
Московский "Спартак" начинает свои выступления в Лиге Чемпионов. Старт - с третьего отборочного раунда и поединка в Салониках против греческого ПАОКа. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПАОК - Спартак 8 августа 2018.
Статистика личных встреч ПАОК - Спартак 8 августа 2018
Греческий ПАОК и московский "Спартак" еще никогда не играли между собой. Встреча в Салониках будет первой для двух клубов.
Прогнозы на матч ПАОК - Спартак 8 августа 2018
У "Спартака" больше шансов на победу в этой игре.
Трансляция матча ПАОК - Спартак 8 августа 2018
Трансляция матча ПАОК - Спартак 8 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 20:00 по московскому времени.
ПАОК - Спартак.