ПАОК - Спартак 8 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов. 3-й квалификационный раунд

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-07T22:04:06+03:00

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Московский "Спартак" начинает свои выступления в Лиге Чемпионов. Старт - с третьего отборочного раунда и поединка в Салониках против греческого ПАОКа. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПАОК - Спартак 8 августа 2018.

Статистика личных встреч ПАОК - Спартак 8 августа 2018

Греческий ПАОК и московский "Спартак" еще никогда не играли между собой. Встреча в Салониках будет первой для двух клубов.

Прогнозы на матч ПАОК - Спартак 8 августа 2018

У "Спартака" больше шансов на победу в этой игре.

Трансляция матча ПАОК - Спартак 8 августа 2018

Трансляция матча ПАОК - Спартак 8 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 20:00 по московскому времени.