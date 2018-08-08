2018-08-08T14:20:10+03:00
ПодЗарядка

Уж замуж не возьмешь… Почему россияне стали реже жениться?

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают это в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ
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Уж замуж не возьмешь… Почему россияне стали реже жениться?Уж замуж не возьмешь… Почему россияне стали реже жениться?
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Главные темы:

- Уж замуж не возьмешь… Почему россияне стали реже жениться? А вы за гражданский брак или против?

- Хоть стой, хоть падай. Под Челябинском собираются восстановить памятник Сталину, который утопили во времена разоблачения культа личности.

- Вот это кино. Главная премьера - "Кристофер Робин" - в прокате знатно провалилась, а вот на последнюю часть трилогии "Гоголь-Вий" большие надежды.

- Давайте обсудим! Должна ли быть в школе строгая форма? Роскачество заявило, что 60% школьной формы не отвечает гигиеническим требованиям.

- Дави на газ. Лада Седан, прощай, баклажан! В соцсетях ностальгируют по ушедшей с конвейера АвтоВАЗА «Приоре». Новые модели Haval будет рисовать дизайнер Land Rover. Продажи автомобилей премиум-сегмента в июле выросли на 6,5%.

- Продолжение нашей экспедиции "Вниз по матушке, по Волге".

- Коридоы власти.

- Куда поехать отдыхать осенью.

- Хоть стой, хоть падай! Американские психиатры официально признали «сэлфи» психическим расстройством.

- "Мисс Украина Вселенная": за корону борется подруга Немцова Анна Дурицкая.

- Дудь выпустил фильм про Сергея Супонева.

- Обзор прессы.

Уж замуж не возьмешь… Почему россияне стали реже жениться?

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