СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-08T14:20:10+03:00

Уж замуж не возьмешь… Почему россияне стали реже жениться?

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают это в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Уж замуж не возьмешь… Почему россияне стали реже жениться? А вы за гражданский брак или против?

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