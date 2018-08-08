Золотая медалистка мечтает стать фермером, а планшет помог спастись из заблокированного гостиничного номера
Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
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Золотая медалистка мечтает стать фермером, а планшет помог спастись из заблокированного гостиничного номера
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