2018-08-08T16:59:58+03:00
Личные деньги

Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина, а из-за жаркого лета поднимутся цены на колбасу

Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
Евгений БЕЛЯКОВ
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Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждогоОбсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:

- Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина.

- Из-за жаркого лета поднимутся цены на колбасу. Как это связано?

- Как одолжить деньги другу, чтобы не поругаться?

Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина, а из-за жаркого лета поднимутся цены на колбасу

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