Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина, а из-за жаркого лета поднимутся цены на колбасу
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:
- Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина.
- Из-за жаркого лета поднимутся цены на колбасу. Как это связано?
- Как одолжить деньги другу, чтобы не поругаться?
Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина, а из-за жаркого лета поднимутся цены на колбасу
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