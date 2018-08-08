2018-08-08T23:27:22+03:00
Национальный вопрос

Война 08.08.08. Исчерпан ли конфликт, в который втягивали Россию?

Обсуждаем вместе с заместителем редактора отдела политики Андреем Барановым, публицистом Авигдором Эскиным и директором фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА
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Война 08.08.08. Исчерпан ли конфликт, в который втягивали Россию?Война 08.08.08. Исчерпан ли конфликт, в который втягивали Россию?
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Война 08.08.08. Исчерпан ли конфликт, в который втягивали Россию?.Национальный вопрос. В студии ведущая Елена Афонина. Обсуждаем вместе с заместителем редактора отдела политики Андреем Барановым, публицистом Авигдором Эскиным и директором фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко.

Война 08.08.08. Исчерпан ли конфликт, в который втягивали Россию?

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