Война 08.08.08. Исчерпан ли конфликт, в который втягивали Россию?.Национальный вопрос. В студии ведущая Елена Афонина. Обсуждаем вместе с заместителем редактора отдела политики Андреем Барановым, публицистом Авигдором Эскиным и директором фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко.