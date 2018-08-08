Не селедкой единой
А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.
Продукты - чемпионы по содержанию омега-3 жирных кислот.
Нехватка омега-3 жирных кислот может проявиться сильной сухостью кожи лица, какими-то покраснениями, шелушением кожи. Волосы начинают выпадать сильнее обычного. Все это в общем-то мелочи, которые заметит не каждая женщина. Ну а даже если заметит, чаще всего примет меры косметического характера: в ход пойдут увлажняющие кремы, маски для волос и т. п. Разумеется, все это не поможет. А между тем нехватка омега-3 может привести к болезни Альцгеймера и слабоумию в старости. Так что это совсем не шутки и не косметические недостатки!
Откуда же можно получить эти самые полиненасыщенные жирные кислоты? Первое, что приходит на ум: из жирной рыбы преимущественно северных морей - семги, сельди, скумбрии. Но так ли это? Разбираемся, с помощью каких продуктов можно восполнить дефицит омега-3.
1. Льняное масло.
В 100 г содержится 53 суточные дозы Омега-3 жирных кислоТ
Почему для кожи важны омега-3? Когда их не хватает в организме, кожное сало вырабатывается недостаточно, кожа лишается защиты, иссыхает и легко повреждается. Возникают морщины и воспаления. Из-за недостатка жирных кислот нарушается регенерация (обновление) клеток - кожа стареет, а аналогичные процессы в мозге ведут к болезни Альцгеймера.
Для восполнения дефицита омега-3 достаточно в день потреблять 2 г льняного масла - меньше половины чайной ложки! Проще всего принимать это масло со специфическим вкусом как биодобавку - просто проглатывать несколько капель.
2. Рыбий жир.
В 100 г продукта содержится 35 суточных доз
Чтобы улучшить состояние волос, нужно действовать не снаружи (так как волос - мертвый отросток), а изнутри, через питание волосяных луковиц - фолликулов. Если омега-3 жирных кислот достаточно, волосяная луковица лучше снабжается питательными веществами. Они крепнут, а волосы меньше выпадают.
Слава богу, сейчас рыбий жир производится в виде удобных капсул, похожих на икринки. И не нужно пить жидкость с тошнотворным запахом, как было во времена нашего детства. В день нужно 3 г - сколько это капсул, зависит от производителя. Дозировка всегда содержится на упаковке.
3. Печень трески.
В 100 г содержится 20 суточных доз Омега-3
Омега-3 жирные кислоты улучшают наше центральное зрение. Они предупреждают дегенерацию желтого пятна в глазу. Кроме того, снимают сухость глаз - ведь улучшается регенерация клеток и скорость выработки слез. Так что ваши глаза не будут красными.
Для того чтобы полностью насытить организм жирными кислотами, необходимо 5 г печени трески. То есть добавьте в салат (или используйте на бутерброд) количество продукта, которое примерно помещается в чайной ложке.
Смотрите «Жить здорово!» по будням в 10.55, Первый.