Старая любовь не ржавеет: Дженнифер Энистон приехала в гости к Джорджу Клуни, чтобы увидеться с Брэдом Питтом

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-08T03:24:31+03:00

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты на протяжении пяти лет и развелись в 2005 году. Фото: EAST NEWS

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Слухи о том, что экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт могут воссоединиться, давно греют душу их фанатов. И вот теперь, похоже, эти разговоры наконец-то имеют под собой реальное основание. Как сообщает американский портал Radaronline.com, Дженнифер Энистон оправилась отдыхать на итальянское озеро Комо. Причем актриса остановилась не где-нибудь, а на вилле своего приятеля Джорджа Клуни. А ведь всем известно, что Клуни и Брэд Питт – не разлей вода. Поклонники актрисы уверены: она специально решила остановиться у лучшего друга своего экс-супруга, чтобы иметь возможность встретится с Брэдом. И хотя представители актрисы настаивают, что она, мол, просто решила сделать перерыв в съемках (Джен снимается в картине «Загадочные убийства»), таблоид уверяет: она решила возобновить отношения с Питтом.

У Брэда сейчас тоже напряженный график: недавно он снялся в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о зверском убийстве актрисы Шэрон Тейт – жене режиссера Романа Полански. В фильме также снимаются Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Но главное, что сейчас заботит Питта – это развод с бывшей женой Анджелиной Джоли. По словам инсайдеров, бракоразводный процесс сейчас перешел в новую фазу. Анджелина умоляет судью поскорее развести их. Джоли даже наняла дополнительную команду адвокатов, чтобы переиграть в суде экс-супруга.

. Анджелина умоляет судью поскорее развести их. Джоли даже наняла дополнительную команду адвокатов, чтобы переиграть в суде экс-супруга.Фото: EAST NEWS

По словам окружения, Джоли в ярости от того, что Питт может выиграть процесс и получить совместную опеку над детьми. Анджелина всегда жаждала единоличной опеки, и адвокатам до недавнего времени удавалось проводить эту линию на процессе. Однако недавно суд встал на сторону Питта, посчитав, что Джоли необоснованно лишает детей возможности видеться с отцом. Брэду разрешили проводить больше времени со своими наследниками и разговаривать с ними по телефону тогда, когда ему этого захочется. Но Анджелину это не устраивает – она жаждет крови Питта и мечтает покончить с ним как с отцом. Так что Брэду приходится действительно нелегко.

Более того, Джоли обвинила мужа в том, что он платит слишком мало алиментов – и денег не хватает на содержание их шестерых детей. Как заявила адвокат актрисы, за полтора года с момента разрыва отношений Питт не выплатил никаких значительных средств на содержание их общих детей, несмотря на «неофициальное соглашение».

«Питт обязан выплачивать деньги на содержание детей. С момента расставания (супругов) никаких значительных выплат он не сделал», - говорится в заявлении юриста, поданном в суд Лос-Анджелеса.