Мощь машин и красота голов: Чемпионат Европы по мотоболу открылся в Коврове Владимирской области

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-09T13:22:33+03:00

Мотобол — это футбол на колесах: в зрелищном противостоянии мощь и красота машин соединились с ловкостью и стратегией любимой миллионами игры с мячом. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

В Коврове Владимирской области 6 августа стартовал 32-й Чемпионат Европы по мотоболу. В турнире принимают участие ведущие европейские команды, в том числе сборные Франции, Германии, Нидерландов и России. Всего на владимирскую землю приехали 180 спортсменов. На стадионе «Мотодром» в первый день чемпионата собралось около двух тысяч зрителей. Чемпионат торжественно открыла губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

В турнире принимают участие ведущие европейские команды, в том числе сборные Франции, Германии, Нидерландов и России. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Мотобол — это футбол на колесах: в зрелищном противостоянии мощь и красота машин соединились с ловкостью и стратегией любимой миллионами игры с мячом. В соревновании участвуют две команды по пять человек, включая вратаря и четырех полевых игроков.

Чемпионат торжественно открыла губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Специально к открытию чемпионата в Коврове реконструировали спортивный комплекс «Мотодром»: была обновлена площадка для мотобола, трасса для мотокросса, появилась трасса для картинга, а также были отремонтированы зрительские трибуны.

- Мы привели стадион в порядок, сделали все, чтобы он соответствовал европейским стандартам, и теперь принимаем европейский чемпионат, - рассказала губернатор Светлана Орлова.

Зрители горячо приветствовали спортсменов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Команда России уже в первой четверти игры открыла счет. Во втором периоде россияне удвоили результат. Гол забил капитан сборной России Владимир Сосницкий. Итог первого дня чемпионата - победа сборной России со счетом 2:0.

На владимирскую землю приехали 180 спортсменов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

В последний раз Россия принимала европейское первенство в 2006 году, а в 2017 году россияне стали победителями чемпионата Европы. Владимирская область принимает соревнования впервые, хотя мотобол в Коврове имеет давнюю историю. Здесь вырос обладатель всех существующих мотобольных спортивных регалий, 15-кратный чемпион Европы и капитан сборной СССР и России Александр Царев, десятилетиями представлявший нашу страну на международных первенствах. Сейчас заслуженный тренер России тренирует молодых спортсменов.

В 2017 году российская сборная стала победителем чемпионата Европы. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Изначально планировалось, что Чемпионат Европы-2018 по мотоболу пройдет в другом регионе России. Однако благодаря влиянию и авторитету губернатора Светланы Орловой Министерство спорта РФ и Федерация мотоциклетного спорта приняли решение провести зрелищные спортивные соревнования во Владимирской области.

В мотобольном матче участвуют две команды по пять человек, включая вратаря и четырех полевых игроков. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

- Мы много сделали, чтобы мотобол вернулся в Ковров. Но многое еще предстоит сделать, - говорит Светлана Орлова. - Уверена, что проведем здесь еще не один чемпионат Европы и сделаем Ковров центром европейского мотобола.

Губернатор региона Светлана Орлова уверена: проводить европейское первенство на владимирской земле станет доброй традицией. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Проведение во Владимирской области значимых международных и федеральных мероприятий — часть губернаторской стратегии развития Владимирской области. События такого масштаба не только укрепляют престиж региона, но и обеспечивают приток в регион государственных и частных инвестиций, способствуют росту туристического потока во Владимирскую область со всей России и из-за рубежа. И потому, по мнению губернатора Светланы Орловой, так же значимы и важны наряду с инфраструктурными и экономическими преобразованиями, благоустройством, созданием на владимирской земле комфорта и уюта.

На стадионе «Мотодром» в первый день чемпионата собралось около двух тысяч зрителей. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

СПРАВКА «КП»

«Футбол на мотоциклах» в СССР появился в середине прошлого века. В Коврове сразу после Великой Отечественной войны на заводе имени Дегтярева начали выпускать мотоциклы, и ковровцы буквально «заболели» мотокроссом. По решению руководства завода на окраине Коврова началось строительство мотодрома. Первый состав мотобольной команды «Ковровец» приступил к тренировкам в 1973 году. А в 1974 году в главную мотобольную команду Владимирской области пришел Александр Царев, ставший впоследствии легендой советского и российского мотобола.