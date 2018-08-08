Роспотребнадзор оштрафовал московский Макдоналдс на 5,5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-08T16:08:11+03:00

Во втором квартале этого года проверили 44 ресторана быстрого питания в 10 округах Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

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Плановые проверки Роспотребнадзора время от времени настигают всех, в том числе и рестораны Макдоналдс. Во втором квартале этого года проверили 44 ресторана быстрого питания в 10 округах Москвы. Проверяли все, что касается санитарных требований к изготовлению пищи. И в итоге было выписано 107 штрафов общей суммой 5,5 млн. Все нарушения предписано устранить. Что не устроило Роспотребнаднадзор?

Самое главное - проверка по микробиологическим показателям выявила, что в 15 образцах из 400 проверенных есть превышение по микробам (в салатах, молочных коктейлях, сэндвичах и мороженом). Казалось бы, это немного, но на жаре бактерии размножаются стремительно, и для людей с пониженным иммунитетом такая продукция может быть опасна. Микробиология может быть нарушена сразу по нескольким причинам, которые также отметил Роспотребнадзор:

+ не везде есть бактерицидные лампы там, где готовят салаты и формируют готовые блюда, например, бургеры;

+ продажа блюд, у которых был нарушен температурный режим хранения; не всегда на готовых блюдах есть маркировка о дате и времени производства, срока годности, условий хранения;

+ плохая уборка помещений, в том числе складских, не вовремя выносят мусор, плохая вентиляция помещений;

+ не у всех работников время пройден медосмотр и есть все необходимые прививки;

+ некоторые рестораны продают свои блюда через Макавто, при этом не обладая особой декларацией о соответствии. Это формальное нарушение, но все же нарушение, за которой Макдонадсу был выписан штраф 700 тысяч рублей. Сеть уж оспорила решение в арбитражном суде, но суд оставил решение Роспотребнадзора в силе.