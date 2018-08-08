Жены российских футболистов в Кремле: Какие наряды выбрали спутницы на награждение своих мужей

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-07T14:20:27+03:00

Пользователи соцсетей, рассматривая фото с церемонии, вовсю обсуждают наряды жен российских футболистов в Кремле, которые, по их мнению, нарушили негласный дресс-код официальных мероприятий

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«Муж в Кремль сводил» - примерно такие комментарии появлялись в Инстаграмах жен футболистов сборной России под снимками из Екатерининского зала. Там Президент РФ Владимир Путин вручил нашим спортсменам государственные награды за успешное выступление на прошедшем чемпионате мира.

Тем временем пользователи обсуждают наряды жен футболистов в Кремле. Уместно ли приходить на прием к главе государства в платьях, больше похожих на комбинацию или халат, и допустимы ли в кремлевских интерьерах прозрачные кофточки?

Впрочем, с диванными критиками не во всем согласна наш эксперт - дизайнер Ксения Князева, которой мы показали фото прекрасных половин футболистов. Ксения прокомментировала самые яркие наряды.

Дизайнер Ксения Князева.Фото: Личный архив

- Приятно, что жены наших футболистов такие симпатичные. Не с накачанными губами и бюстами последнего размера (именно этим, например, поразили болельщиков супруги звезд британской сборной. - Ред.), а обычные милые женщины, - говорит Ксения Князева. - Это здорово!

Супруги российских футболистов. Фото: instagram.com/ekaterina_smolnikova

Жены на фото (слева направо): 1. Диана, жена вратаря Андрея Лунева. 2. Александра, жена полузащитника Юрия Газинского. 3. Екатерина, жена защитника Игоря Смольникова. 4. Юлия, жена полузащитника Александра Самедова. 5. Вероника, жена полузащитника Александра Ерохина. 6. Катерина, жена защитника Владимира Граната. 7. Рамина, жена полузащитника Романа Зобнина. 8. Анастасия, жена защитника Федора Кудряшова. 9. Диана, жена защитника Ильи Кутепова. 10. Ольга Филатова, жена защитника Андрея Семенова. ￼11. Кира, жена вратаря Владимира Габулова. ￼12. Наталья, жена защитника Сергея Игнашевича.

Диана Лунева (на фото № 1)

- Самая элегантная из жен футболистов на этом мероприятии. Очень сдержанный образ, платье приятного пудрового цвета. Обратите внимание, какой красивый рукав. Образ и деловой, и вечерний. Видно, что костюм дорогой: со вкусом пошит, хорошо сидит.

Екатерина Смольникова (на фото № 3)

- Наряд Екатерины мне нравится (платье-халат от российского дизайнера Ульяны Сергеенко стоит около 300 тысяч рублей. - Ред.). Красивое платье в стиле 40-х. Хотя оно не совсем подходит для того, чтобы прийти в нем в Кремль. На подобные мероприятия не стоит надевать босоножки и туфли с открытыми носами. Как минимум пятка и пальцы должны быть прикрыты. Впрочем, учитывая стоявшую тогда жару, это неплохой вариант, чтобы чувствовать себя комфортно в течение всей церемонии.

Анастасия Кудряшова (на фото № 8)

- Я долго присматривалась к этому наряду... Может, верхнее платье из черного кружева надето правильно, а телесная комбинация под него - задом наперед? Нижнее платье плохо сидит и собирается под верхним заметными складками.

Диана Кутепова (на фото № 9)

- Мне понравился ее образ. Один из самых сдержанных, уместных и элегантных. Цветовая гамма не скучная, только принт мне показался похожим на турецкий из начала 2000-х.

Ольга Филатова (на фото № 10)

- У жены защитника Андрея Семенова достойный образ: эффектное жабо, французское тонкое кружево. Заметно, правда, что Ольга чувствует дискомфорт, потому что на некоторых снимках прикрывает талию рукой. Возможно, из-за того что кружево просвечивает. Видимо, сначала она думала, что такой наряд уместен, а потом почувствовала, что не очень.

Наталья Игнашевич (на фото № 12)

- Эта дама на втором месте по элегантности после Дианы Луневой. Платье красивого цвета с аккуратным воланом по плечу. Классическое и наиболее уместное для такого мероприятия. Немного скучноватое (все-таки у Луневой есть какая-то изюминка в рукавах), а тут все довольно предсказуемо. Зато выгодно подчеркивает фигуру.

А КТО ЕЩЕ?

Екатерина Акинфеева

Игорь Акинфеев с супругой Екатериной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У Игоря Акинфеева очень красивая жена! - продолжает дизайнер Ксения Князева. - У Екатерины правильные черты лица, точеная фигура. Но она наряд выбрала скучный - остановилась на классическом маленьком черном платье. И еще: к такому платью небрежная прическа не подходит, все-таки это не джинсы с майкой. Волосы нужно было красиво заплести или сделать пучок.

Стандартный бланк приглашения в Кремль на прием.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

КОМПЕТЕНТНО

Достаточно «платья обычной длины»

Какого-то специального дресс-кода для приглашенных в Кремль на прием в качестве зрителя или участника не существует. В приглашениях обычно пишется лаконично: «форма одежды: платье обычной длины, темный костюм». У каждой женщины представление «обычной длины» свое, но все остальное никак не регламентируется. Поэтому жены футболистов прозрачностью платьев или открытым верхом формально «кремлевский дресс-код» не нарушили, а скорее даже разнообразили строгую монотонность церемоний в Екатерининском зале. Во всяком случае недовольных там замечено не было.

Дмитрий СМИРНОВ, спецкор «КП» в президентском пуле.