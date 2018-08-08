2018-08-08T13:32:25+03:00
Экономика

ФАС: к осени бензин может начать дешеветь

Тем временем, в Госдуму внесет законопроект об ограничении цен на топливо
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Средняя цена литра 92-го бензина на АЗС страны сейчас: 42 руб. В прошлом году литр стоил 37,7 руб.Средняя цена литра 92-го бензина на АЗС страны сейчас: 42 руб. В прошлом году литр стоил 37,7 руб.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Парламентский депутат Валерий Рашкин внес в Думу законопроект о контроле властей за стоимостью топлива.

«С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо», - говорится в документе, выложенном на сайте Думы.

По мнению депутата, закон сможет защитить рядовых автомобилистов. А то правительство создало такие условия, что нефтяным компаниям выгоднее экспортировать углеводороды, а не продавать внутри страны.

Эксперты уже раскритиковали идею Рашкина.

- Любые ограничения цен приводят к дефициту, - рассказал "КП" начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. – В Казахстане попробовали ввести лимит стоимости топлива. В итоге, нефтепереработка стала нерентабельной, инвестиции снизились, России несколько раз приходилось ввозить в страну горючее, чтобы спасти соседа от топливного кризиса. Итог: Казахстан только сейчас начал переходить на бензин пятого экологического класса.

- Цены на бензин в России перестали расти после соглашения между правительством и нефтяниками. Сколько оно еще продержится?

- Сейчас сети АЗС работают с достаточной прибылью. Оптовые цены на топливо опустились до уровня прошлого года. Розничные цены как поднялись, так уже и не упали. Я бы сказал, осенью можно будет поговорить о возможности снижения цен на топливо.

И правда, в апреле 2018 года, когда бензин дорожал быстрее всего, тонна Аи-92 стоила 50 тысяч рублей. Сейчас тонна стоит 43900 руб.! То есть, оптовая цена топлива опустилась на 12,2%, а розничная нет.

Средняя цена литра 92-го бензина на АЗС страны сейчас: 42 руб. В прошлом году литр стоил 37,7 руб. А оптовые цены одинаковые. Сейчас заправочные сети получают нехилые барыши.

По мнению ФАС, принудительный лимит цены устанавливать нельзя. Это не рыночный механизм. Но если топливо подорожало из-за объективных причин, то оно должно подешеветь. Если условия изменились в лучшую сторону.

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