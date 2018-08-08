2018-08-08T13:26:11+03:00
Происшествия

Колокольцев c казахскими коллегами ликвидируют каналы контрабанды угнанных авто

В России ежегодно регистрируется около 30 000 краж машин, которые оказываются за ее пределами
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев подписал ряд документов с главой МВД Республики Казахстан Калмуханбетом Касымовым. Фото МВД РФВладимир Колокольцев подписал ряд документов с главой МВД Республики Казахстан Калмуханбетом Касымовым. Фото МВД РФ
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"Преступность все больше приобретает транснациональный характер, тем самым работа криминалистов предопределяет необходимость совместной деятельности с зарубежными коллегами. В России как минимум каждое третье преступление раскрывается при непосредственном участии полицейских экспертов. Ими ежегодно производится порядка полутора миллионов судебных экспертиз", - заявил в Алма-Ате на заседании Объединенной коллегии МВД республики Казахстан и России Владимир Колокольцев, после чего подписал ряд документов с главой МВД Республики Казахстан Калмуханбетом Касымовым.

Стороны рассмотрели ряд вопросов по сотрудничеству в области противодействия преступным посягательствам на транспортные средства.

"В России ежегодно регистрируется порядка тридцати тысяч краж автотранспорта. Определенная часть из них легализуется за ее пределами. Благодаря принимаемым мерам в последние годы удалось существенно сократить число таких краж и угонов, а также повысить их раскрываемость", - заявил Владимир Колокольцев.

Министр также отметил, что совместно с казахскими коллегами уже проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению деятельности как организованных преступных групп, так и отдельных граждан, занимающихся криминальным автобизнесом. Налажен постоянный обмен значимой информацией, правовая помощь по уголовным делам, розыск похищенного транспорта, перекрытие каналов его сбыта и легализации, установление причастных к этому лиц.

"В рамках сотрудничества с казахстанскими партнерами в прошлом году и первом полугодии текущего года за указанные деяния к уголовной ответственности привлечено порядка 80 человек", - отметил глава МВД России.

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