«Француз пытался «кинуть» мою знакомую официантку»: мужчина, побивший звезду фильма «Такси» Сами Насери, рассказал о причинах драки

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-08T13:46:42+03:00

В полиции пока не собираются задерживать участников потасовки в московском караоке-клубе

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Московская полиция продолжает проверку по звездной драке в центре Москвы. Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник из караоке-клуба Voice на Тверской улице прямиком в больницу уехал известный французский актер Сами Насери. Тот самый, водитель-сорвиголова из фильма «Такси» - ну, который с бритой бровью. Пострадал в драке с другими посетителями караоке! Сначала иностранца отвезли в НИИ Склифософского, а потом переправили в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца - у Насери после драки полностью заплыл левый глаз. Пришлось делать небольшую операцию.

Тем временем, стало известно, что в Voice француз и его компания схлестнулись с двумя парнями из Беларуси.

- По показаниям свидетелей, потасовка произошла у входа в клуб, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Конфликт возник еще внутри. Мужчины вышли разбираться на улицу. Кто кого ударил первым - это сейчас устанавливается.

Французский актер Сами Насери.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Личность оппонента Насери установили лишь на следующие сутки. 29-летний Олег Казаков родом из белорусского Витебска. В Москве живет и работает уже около пяти лет. Как говорят знакомые, «по технической специальности». По словам друзей Казакова, в караоке на Тверской Олег бывает довольно часто. В тот вечер приехал «поорать песен» вместе с другом. За соседним столиком сидела компания Сами Насери - брат, переводчики, еще несколько человек.

Источник в органах пересказывает показания Казакова. Белоруса якобы возмутило, как звездный актер вел себя с персоналом. «Он пытался «кинуть» официантку, не хотел платить. А я эту девушку знаю. Получается, долг француза ей пришлось бы выплачивать из своего кармана. Поэтому я пытался помочь ей», - рассказал Олег Казаков полицейским.

- Олег знал и официантку, и администратора клуба, потому что часто там бывал, - рассказал «КП» старший брат Казакова Захар. - После случившегося Олег звонил мне. Он говорит, что француз явно был в неадеквате. А на улице первый кинулся с кулаками. Ну, Олег не дал себя ударить...

На фото в соцсетях Олег Казаков выглядит серьезно: спортивный такой молодой человек, мускулистый. Витебские друзья рассказывают, что дома он увлекался тяжелой атлетикой, постоянно ходил в «качалку», участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу. Но после переезда в Москву занятия спортом стали нерегулярными.

- Олег - спокойный парень. По крайней мере, из тех, кто просто так кулаками не машет. Я никогда не слышал, чтоб он дрался, - говорит один из прежних друзей Казакова по штанге.

На фото в соцсетях Олег Казаков выглядит серьезно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В московской полиции инцидент пока комментируют коротко:

- Проводится доследственная проверка. Задержанных пока нет.

Сам Сами Насери вот уже третьи сутки находится в стационаре НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Как говорят врачи, актер идет на поправку.

- Но Насери запретил нам сообщать конкретную информацию о повреждениях и ходе его лечения, - заявили «Комсомолке» в больнице. - Он не хочет раздувать эту историю. Одно можно сказать точно: еще пару дней актер проведет у нас.

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