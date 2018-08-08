Стройку метро превратили в дорогой "Лего" для чиновников

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-08T14:07:09+03:00

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Тенденции урбанизации остановить невозможно. За последние 10 лет число личных автомобилей в нашей стране выросло в 1,5 раза. Естественно, транспортная инфраструктура с таким увеличением нагрузки не справляется: пробки, выбросы, экология портится. Эти тенденции стали проявляться ещё в прошлом веке, и именно тогда главной надеждой градостроителей и жителей городов на светлое и комфортное будущее стало метро.

Метрополитен давно из разряда уникальной диковинки перешёл в разряд обычного городского транспорта. Своё метро есть даже в Эквадоре и Перу. А самое большое покрытие метрополитеном - в Индии (24 города страны имеют собственный метрополитен). Даже Китай с 22 городами и США с 20 городами уступают индусам. В общем, метро есть во всем мире. В той же Москве вся политика направлена именно на развитие общественного транспорта, коим в первую очередь как раз метро и является. Новые станции открываются чуть ли не каждый год, и останавливать этот процесс явно не собираются. А вот, например, в Омске метро нет. И уже не будет: власти омской области объявили аукцион на разработку проекта по консервации недостроенного метро за 16,7 млн. рублей.

Омск упомянут не случайно – это образцово-показательный пример того, как делать не надо. Прошло уже более четверти века после начала строительства здесь метро, но денежный поток в эту яму так и не перестал уходить. В 90-х годах проектировщики и власти постарались учесть опыт других городов вроде Днепропетровска, и не стали метрополитеном связывать промышленные районы, направив его с окраин в центр города. Вполне логично: промышленность в 90-е начала постепенно угасать, и потоки людей направились в центр города. Но что-то всё равно пошло не так.

Да, собственно, всё время что-то шло не так. В очередной раз обещали сдать первую линию омского метрополитена к 2008 году, в 2009 году её готовность оценивалась в 26%. При этом 8,5 млрд. рублей уже были потрачены. Работы не были выполнены… потому, что не хватило денег. А денег не хватило из-за того, что правительство Омской области и Федеральное агентство железнодорожного транспорта не смогли вовремя подписать все документы. За 17 лет не успели – ну с кем не бывает? Зато упорство, с которым прокладывали метро, достойно уважения: возникали проблемы из-за грунтовых вод, сроки срывались, все деньги уходили просто на поддержание тоннелей в рабочем состоянии, но всё равно в 2013 году начали рыть новые котлованы для новых станций. И вот так за 26 лет проложили только 7,2 км тоннелей. В среднем, это 200 метров в год или 55 см в день. Согласно исследованиям биологов, улитки ползают примерно в 150 раз быстрее…

Метро нет, зато 14 млрд рублей прекрасно освоили. Да и «консервация» недостроенного метро может превратиться в очередной долгострой. Проведение работ оценивают в 400 млн. рублей, область готова выделить 80 млрд. рублей... Нескончаемый поток денег в никуда – классика жанра.

Я недавно был в Омске в рамках своего автотура «Реальная Россия», и видел котлован, видел местных жителей уже без особой надежды на светлое будущее (зато строителям метро обеспечено и светлое настоящее, и светлое будущее), которые всё же не теряют чувства юмора, и предлагают различные варианты использования метрополитена. Кто-то предлагает в затопленные станции запустить толстолобика, кто-то - сделать бассейн. В общем варианты есть. А можно просто не делать ничего. А что? Тоже вариант: к котлованам все уже давно привыкли, а если что-то обвалится – тоже не беда. Одной ямой больше, одной меньше – никто не заметит.

«Ничего» - всегда надежно. «Ничего» не предполагает ни действий, ни ошибок, ни каких-либо последствий для власти (увы, но факт). Попробуем взвесить на весах здравого смысла «ничего» и метро. Может, и правда, метро не столь весомо и значимо, как видится?

Масштабы метрополитенов в российских городах, если не считать Москву и Санкт-Петербург, очень скромные: только Нижний Новгород и Новосибирск имеют по 2 линии, а в Самаре, Екатеринбурге и даже Казани – только по одной ветке. Все эти 5 городов насчитывают 58 станций – меньше, чем в одном Санкт-Петербурге, не говоря уже о Москве с 214 станциями. Так что метро в российских городах при всём желании не способно охватить все районы городов.

Так стоит ли развивать этот вид транспорта дальше? Это большой вопрос, которым задаются во всех наших городах. Планы строительства есть в Екатеринбурге, в Волгограде, в Казани, в Челябинске, но все упирается в экономическую нецелесообразность. В том же Омске, чтобы завершить строительства метро, требуется ещё порядка 40 млрд. рублей, в Челябинске завершение строительства оценивают в 75 млрд рублей (вообще Челябинск в плане метро очень похож на Омск: с 1992 года потратили 14 млрд. рублей, но так ничего и не появилось). Екатеринбургу тоже требуются немалые 75 млрд. рублей. Красноярск с желанием построить 5 станций метро поскромнее: им требуется только 62 млрд. рублей.

Утверждать, что строить метрополитен в корне неправильно, а вот развитие скоростного трамвая и скоростного автобуса – это панацея от всех бед (хотя именно таких примеров достаточно) не буду. Это удел урбанистов и логистов. У меня вопрос другой: что мешало перед тем, как вливать десятки миллиардов рублей в заведомо нереализуемые проекты, всё просчитать и взвесить? В Волгограде, например, ещё в советское время без наполеоновских замашек сделали ставку на более простую и дешёвую систему трамвая, уходящего неглубоко под землю. И это оказался вполне рабочий вариант, имеющий свои аналоги и в европейских городах. Осознание экономической целесообразности приходит и в Казани: ввод второй ветки метро отложен до конца 2040-х годов. Дело в том, что пока население города не перевалит за 1,5 млн. человек, то пассажиропоток будет недостаточным, а метрополитен – убыточным.

Неужели только в Волгограде и Казани умеют множить количество пассажиров на стоимость билета и сравнивать с расходами на строительство и обслуживание метрополитена? Конечно, нет. Такие вычисления могут провести где угодно. Просто города и регионы, как правило, не несут бремя расходов на строительство метро целиком: всё держится на финансировании из федерального бюджета. То есть за счет налогов, которые платят граждане.

Так почему бы не покопать тоннели, если деньги идут за счет простых людей? Вот и важен не результат, а сам процесс. В России до сих пор сохранилась порочная советская практика выделения регионам денег под статусные проекты без экономического обоснования. Поэтому местные и региональные власти теряют всякую заинтересованность в достижении результата. Метро им нужно не для значительного улучшения транспортной обстановки, а просто потому, что так положено. Несерьёзно без него.

Это не значит, что следует обрубить регионам все финансовые потоки. Наоборот, области, края, республики и города должны иметь свои собственные источники доходов в виде налоговых поступлений (которые сейчас по большей части уходят в федеральный бюджет), они сами должны планировать свою транспортную систему с учётом местных особенностей и изучения лучших мировых практик. Любой руководитель к своим собственным заработанным деньгам относится куда более трепетно и внимательно, чем к абстрактным миллиардам, свалившимся на регион из Москвы. Тем более, что в таком случае дальнейший заработок региона будет зависеть не от подачек из федерального бюджета, а от того, насколько эффективным и комфортным будет город.

Плюс ко всему появляется личная ответственность за реализацию проекта. Уже не свалишь всё на то, что в Москве Минфин с Минтрансом не договорились о том, кто должен выделять деньги. Всё ясно: вот деньги с налогов людей, живущих и работающих там же, вот главы профильных ведомств, вот мэр и губернатор. Есть результат – молодцы, нет результата – будьте добры пожаловать на выход. А сейчас коллективная безответственность приводит к тому, что за разбазаривание миллиардов никто не отвечает. И если выделить тому же Омску эти 40 млрд. рублей, нет никакой гарантии того, что они не будут точно также закопаны в землю. Руководители так и продолжат играть в «лего». А это, товарищи, не «лего»! 70 млрд. рублей – это уровень годового бюджета всей Омской области, к примеру.