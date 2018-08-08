ЦИК одобрил три заявки на «пенсионный референдум»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-08T14:11:17+03:00

Для всероссийского голосования активистам нужны 2 миллиона подписей избирателей - и это лишь одно из условий

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В Центризбиркоме признали законными формулировки трех вопросов по референдуму о повышении пенсионного возраста. Вынести эту тему на всероссийское голосование предлагают справедливоросс Илья Свиридов из Москвы, общественники из Подмосковья и коммунисты из Алтайского края. Вот предложенные вопросы от активистов:

«Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?», - пишет Свиридов.

«Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?», - предлагают общественники Подмосковья.

«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?», - спрашивают алтайские коммунисты.

Теперь для общественников наступает время «большой гонки». Ведь по закону, общественникам нужно зарегистрировать в ЦИК инициативные группы в 42 регионах России, которые будут выступать за проведение референдума. А после в Центризбиркоме можно оформить главную федеральную группу активистов, состоящую из представителей региональных групп.

Затем активисты должны собрать 2 миллиона подписей избирателей (в одном регионе - не более 50 тысяч автографов). Тот, кто первый выполнит все условия, сможет провести всероссийское голосование.

Но объединяться активисты из разных городов не спешат.

- Не хотелось бы делать кому-то перед выборами пиар-кампанию, - заявила президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова - она отправилая свою заявку в ЦИК из Подмосковья.