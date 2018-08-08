2018-08-08T14:47:26+03:00
Спорт

"Челси" купил вратаря Кепу за 80 миллионов евро. Это самый дорогой голкипер в истории футбола

23-летний испанец ранее играл за испанский "Атлетик"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь Кепа - самый дорогой в истории футбола голкипер.Вратарь Кепа - самый дорогой в истории футбола голкипер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лондонский "Челси" установил новый мировой рекорд по трансферной сделке. 80 миллионов евро было заплачено за 23-летнего испанского вратаря Кепу, который выступал за клуб "Атлетик" (Бильбао). Английский клуб активировал пункт в контракте голкипера о том, что за 80 миллионов евро игрока может купить любой клуб, сообщает пресс-служба испанского "Атлетика".

Тонкость сделки заключается в том, что Кепа лично выкупил свой контракт у испанской команды. Необходимая сумма, по всей видимости, пришла от новой команды вратаря.

Трансфер Кепы Аррисабалаги стал самым дорогим среди вратарей в истории. Ранее в июле этого года за 72 миллиона евро из итальянской "Ромы" был куплен "Ливерпулем" бразилец Алиссон Беккер. Кроме того, Кепа стал самым дорогим испанским футболистом в истории.

Как ранее сообщалось, в начале этого года мадридский "Реал" хотел купить Кепу за 20 миллионов евро. Однако же футболист продлил контракт со своим клубом и сумма отступных за него выросла в четыре раза.

Долгие годы рекордным трансфером среди вратарей был переход Джанлуиджи Буффона из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году за 52 миллиона евро. Однако нынешним летом он был побит дважды.

Среди испанских футболистов ранее самым дорогим был Альваро Мората - переход в "Челси" за 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кепа провел за свой клуб 30 матчей в чемпионате Испании, пропустив в них 43 гола.

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