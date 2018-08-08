2018-08-08T15:32:13+03:00
Доброволец

Дети, преодолевшие рак, приняли участие в «Играх победителей» в Москве

Для ребят эти соревнования - возможность заново почувствовать вкус жизни и детства
Ольга БОРСКАЯ
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«Игры победителей» —уникальный реабилитационный проект, который помогает детям, пережившим онкологические заболевания вновь поверить в себя, в свои силы«Игры победителей» —уникальный реабилитационный проект, который помогает детям, пережившим онкологические заболевания вновь поверить в себя, в свои силы
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Эти ребята уже выиграли главную битву в своей жизни - битву, которая не под силу и многим взрослым. Они преодолели рак. А чтобы детям было проще забыть о бесконечных больничных коридорах, лекарствах и врачах, для них устроили настоящий праздник спорта и жизни.

С 3 по 5 августа в Москве прошли IX международные «Игры победителей». В спортивных соревнованиях приняли участие более 500 детей из 14 стран: России, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и Киргизии. Ребята в возрасте от 7 до 16 лет состязались в шести дисциплинах - всего было разыграно 118 комплектов медалей.

Торжественную Церемонию открытия «Игр победителей» провела соучредитель фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова и актер Риналь Мухаметов.

В гости к участникам приходили известные артисты, телеведущие и спортсмены

В гости к участникам приходили известные артисты, телеведущие и спортсмены

«Игры – это яркое доказательство того, что работа, которую мы делаем очень важна. Это фантастический, глобальный результат. Иногда мы устаем, но после этих трех дней появляются силы двигаться дальше и продолжать работать с улыбкой! Нам очень бы хотелось, чтобы «Игры победителей» стали визитной карточкой нашей страны», - говорит актриса Чулпан Хаматова.

И какой же детский праздник без... клоунов? Детей развлекали 20 цирковых артистов из разных стран мира: Германии, Израиля, Латвии, России и Франции, руководил постановкой заслуженный артист России Александр Фриш.

«Даже если после болезни ребёнок восстановился физически, ему нужно время на психологическое восстановление. В обществе еще очень много стереотипов, связанных с онкологией и ее последствиями, на «Играх победителей» ребята получают «инъекцию радости» на протяжении нескольких дней! А для нас самое большое счастье – когда бывшие участники Игр, становясь взрослыми, приезжают к нам вожатыми и волонтерами!» - отметила руководитель проекта «Игры победителей» Надежда Кузнецова.

В играх приняли участие более 500 ребят из разных стран

В играх приняли участие более 500 ребят из разных стран

Каждый день к участникам Игр приходили именитые российские спортсмены, актеры, певцы и телеведущие. Они принимали участие в церемониях награждения, выступали и просто общались с ребятами. Среди гостей Игр были олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова, трехкратный чемпион мира в скоростном беге на коньках Денис Юсков, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, олимпийская чемпионка по фехтованию Анна Сивкова; телеведущие Валдис Пельш, Екатерина Стриженова, Ксения Бородина, певицы Этери Бериашвили, Манижа, Лобода, Зара, актеры Андрей Леонов, Пётр Красилов, Пётр Фёдоров, Кирилл Сафонов, Михаил Шац, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Юлия Топольницкая, Равшана Куркова, Нелли Уварова.

Кстати, церемонии открытия и закрытия транслировалась в соцсети «Одноклассники» и на сайте фонда «Подари Жизнь», их в общей сложности посмотрели более 500 тысяч человек.

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