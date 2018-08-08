СК возбудил еще три дела в отношении украинских военнослужащих
В Главном следственном управлении Следственного комитета России установлены дополнительные факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в результате которых получают ранения мирные жители.
"Для расследования этих преступлений Следственным комитетом России возбуждены еще 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В СК России отмечают, что по всем уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц из числа украинских силовиков, причастных к вопиющим преступлениям против мирного населения.
"Все доказательства тщательно фиксируются, чтобы каждый, кто участвовал в совершении преступлений против мира и безопасности человечества, ответил перед мировым сообществом и судом в соответствии с нормами международного права", - отметила Петренко.
По данным следствия, несмотря на действие Соглашения Трехсторонней контактной группы, за период с апреля по август 2018 года украинские силовики продолжали обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. В результате в разное время получили ранения четыре мирных жителя, которые не участвовали в вооруженном конфликте.