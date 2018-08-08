2018-08-08T16:30:56+03:00
Спорт

Александр Головин получил травму в "Монако"

Пока что не ясно, при каких обстоятельствах травмировался самый дорогой футболист России
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Александр Головин перешел в «Монако» всего пару недель назадАлександр Головин перешел в «Монако» всего пару недель назад
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Печально начинается зарубежная карьера самого дорогого игрока в истории России Александра Головина. В сети появились фото на которых видно, как российский полузащитник «Монако» перемещается на костылях, а его правая нога закована в гипс. Снимки сделаны в больнице, но что случилось с футболистом и сколько займет восстановление, клуб пока официально не сообщает.

Александр Головин перешел в «Монако» всего пару недель назад. За него вице-чемпионы Франции отвалили ЦСКА 30 млн евро, и это рекордная сделка в истории российского футбола.

В Монте-Карло Головин должен был получать 2,1 млн евро в год, и болельщики ожидали, что его дебют состоится уже 11 августа в матче французской Лиги 1 «Монако» - «Нант».

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