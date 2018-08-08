2018-08-08T16:46:03+03:00
Экономика

Налог на квартиры и дачи будет расти медленнее

А исправлять ошибки в кадастровой стоимости станут быстрее
Елена ОДИНЦОВА
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Самое главное - по полной кадастровой стоимости квартир и дач платить налог не придетсяСамое главное - по полной кадастровой стоимости квартир и дач платить налог не придетсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В России меняется схема расчета налога на имущество — квартиры, дома, дачи, гаражи. Закон об этом подписал президент.

Меняется — это, конечно, сильно сказано. Суть схемы остается той же. Переход на исчисление этого налога по кадастровой стоимости, который во всех регионах должен случиться до 2020 года, не отменяется. Но порядок расчета подправили таким образом, чтобы рост циферок в налоговых платежках несколько обуздать.

Закон подготовлен, как поясняли его авторы, во исполнение одного из пунктов последнего президентского Послания Федеральному собранию. Речь шла о том, что налог на имущество должен быть справедливым и посильным для граждан.

Что же меняется?

1) Самое главное - по полной кадастровой стоимости квартир и дач платить налог не придется.

Напомним, что переход на новую налоговую схему проводится постепенно. Сумма платежа увеличивается примерно на 20% каждый год. В первый год налог рассчитывается с коэффициентом 0,2 от разницы в плате по новой и старой схеме, потом с коэффициентом 0,4 и так далее. Полная сумма должна быть начислена только на пятый год. Теперь решено остановиться на коэффициенте 0,6. То есть максимальная сумма налога будет примерно на 40% меньше, чем предполагалось сначала.

2) Темпы роста налога ограничат 10% в год.

Это ограничение будет действовать с третьего года. То есть для тех регионов, которые платят налог по кадастровой стоимости первый или второй год, пока ничего не меняется. Они как заплатили бы до изменений в законодательстве с коэффициентами 0,2 и 0,4, так в этом году и заплатят. А вот для Москвы, Московской области и еще 26 регионов, которые перешли на новую схему три года назад, уже будут действовать ограничения. Здесь рост суммы налога впредь должен укладываться в 10% - и никак не более. Что особенно важно, это — с учетом изменений и самой кадастровой стоимости, исходя из которой берется налог.

В предыдущие годы уже были случаи, когда у граждан налог вырастал не на какие-то там 20%, а сразу вдвое, а то и в десятки раз. А потому что в регионе так бодро кадастровую стоимость пересчитали.

3) Для оспоривших кадастровую стоимость — пересчитают весь налог, который по ней начислен.

Это важный момент для тех, кто обнаружил, что указанная в налоговой платежке кадастровая стоимость жилья явно в два-три раза превышает ту цену, по которой это жилье вообще-то реально продать. До сих пор возможность пресловутую кадастровую стоимость в таких случаях оспорить тоже была — через специальную комиссию или через суд. Но даже если решение было в вашу пользу — по-новому налог рассчитывали только со следующего года. Теперь будет по-другому. Удалось оспорить ошибочно рассчитанную стоимость — налог должны будут пересчитать за все то время, за которое по этой спорной стоимости его брали. То есть станет возможно все-таки вернуть себе переплаченные деньги.

Этот пункт касается не только налога на имущество (квартиры, дачи), но и земельного налога, который у нас тоже рассчитывается по кадастровой стоимости.

Основные положения закона уже вступили в силу — с момента его опубликования 8 августа.

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