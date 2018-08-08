2018-08-08T16:58:20+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

В Красноярском крае тест на ВИЧ сдавали военные, вахтовики и обычные жители

«Решать проблему мы должны вместе» - уверены красноярцы, пришедшие к мобильным пунктам тестирования Минздрава России [видео]
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Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Красноярский край.

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Для экспертов акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» Красноярский край стал девятым регионом и вторым по величине после Якутии, в котором проходила III Всероссийская акция Минздрава России.

- Уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции растет с каждым годом, отмечает главный врач центра СПИД Красноярского края Сергей Скударнов. – Удалось значительно снизить заболеваемость в возрастном диапазоне от двадцати до тридцати пяти лет. Однако огромная территория края сказывается на наличии и своих – очень специфичных проблем распространения инфекции. По сути весь север – это наемные рабочие, это вахтовики. И в некотором роде – это проблема, поскольку люди приезжают из других регионов.

Тем не менее, и у вахтовиков, и у военных, и у работников фабрик и предприятий, и у простых горожан акция вызвала большой интерес – желающих сдать анонимный, бесплатный тест на ВИЧ во время акции было достаточно. Подробности – в видеосюжете.

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