Россияне стали экономическими пессимистами

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-08T17:49:06+03:00

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У социологов есть такой термин - «экономические ожидания». Их замеряют несколько раз в год, задавая респондентам несколько стандартных вопросов. Такая информация нужна аналитикам для построения прогнозов. Если люди не ожидают от будущего ничего хорошего, это отражается на экономике страны. Значит, боятся остаться без дохода и сбережений - в итоге они меньше покупают и больше откладывают на черный день. Это плохой знак.

Именно такая ситуация сложилась сейчас. Как выяснили в «Левада-Центре», за последние несколько месяцев потребительские настроения россиян резко упали (см. графику). Это, конечно, не антирекорд - бывало и хуже. Но звоночек для правительства неприятный. Вялотекущий кризис все-таки сказывается на нашем благосостоянии, а запасов оптимизма уже не хватает. Чиновникам нужно срочно что-то придумывать. Банкротится бизнес, уменьшается число рабочих мест, падают доходы.

- Ухудшение ожиданий влияет на решения покупателей – люди воздерживаются от покупок. В июне такой ответ дали 31% опрошенных. Для сравнения, в начале года таких было лишь 19%. Ухудшение субъективных потребительских настроений является предвестником снижения покупательского спроса, - считают социологи.

По их мнению, рост негативных ожиданий связан с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о подъеме налогов.

Как менялись потребительские настроения в стране

По расчетам Левада-Центра.

* За 100% взят показатель докризисного 2008 года.