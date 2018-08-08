Путин предлагал Трампу избежать космических войн

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-08T17:29:19+03:00

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Американцы по-прежнему гадают, о чем могла идти речь во время встречи с глазу на глаз между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в финляндской столице. И вот сейчас в руки журналистов издания «Politico» якобы попал некий «документ на русском языке», проливающий подробности на содержание закрытых переговоров президентов.

В меморандуме под названием «Диалог по вопросам контроля над вооружениями» содержится ряд предложений о совместной работе над главными документами в области стратегической стабильности (речь идет о продлении Договора СНВ-III, предусматривающего сокращение ядерных боезарядов, срок действия которого истекает в 2021 году, возвращении к обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в последние годы трещит по швам), а также выработке новых соглашений, например, о неразмещении вооружений в космическом пространстве.

На существование подобного документа намекал и сам Владимир Путин на пресс-конференции по итогам хельсинской встречи со своим американским коллегой.

- Считаю важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему, - сказал тогда журналистам российский президент.

Но готовы ли американцы пойти на проработку затронутых вопросов?

- Тема контроля над вооружениями - краеугольный камень российско-американских отношений. Однако сейчас очевидно, что как бы ни хотел Трамп пойти навстречу Москве, у него связаны руки, - опасается эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. - И Путин, и Трамп согласны, что все проблемы необходимо решать в ходе диалога. Но загвоздка в том, что любые переговоры с Москвой в американском истеблишменте будут восприниматься через «призму слабости Трампа» - как сдача национальных интересов. Прямые переговоры могут начаться только когда в США закончится «охота на ведьм», но точно не сейчас.