Владимир Путин: У России есть все необходимое для реализации космических проектов

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-08T17:32:53+03:00

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Два месяца назад Владимир Путин поменял руководство "Роскосмоса", назначив руководить корпорацией бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина. На совещании по развитию ракетно-космической промышленности были представлены оба направления: военное - вице-премьером Юрием Борисовым и командующим Космическими войсками Александром Головко, гражданское - главкомом «Роскосмоса» Рогозин.

- Исследование и освоение космоса, использование открывающихся здесь возможностей в интересах экономики, социальной сферы – важнейшие направления технологического прорыва России, - заявил Путин. - У России есть все необходимые конструкторские, инженерные, технологические возможности для успешной реализации всех этих проектов и, конечно, огромный опыт создания сложнейшей космической техники, уникальные компетенции в освоении космического пространства.

Президент еще раз сформулировал стоящие перед отраслью основные задачи: наращивание орбитальной группировки, создание носителя сверхтяжёлого класса, реализацию пилотируемой программы, завершение строительства космодрома "Восточный".

- Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособна, - подчеркнул президент. - Это ключевое условие для увеличения коммерческого потенциала отрасли, для эффективной работы на мировых рынках, где конкуренция, если не сказать жёсткое соперничество, постоянно растёт.

Дмитрий Рогозин напомнил президенту о своем предложении в законодательном порядке обязать оснастить все летающие в России самолеты модулями ЭРА-ГЛОНАСС.

- Это даст возможность более точной навигации для экипажа, - сказал он. - У нас аэропорты оснащены этой системой, а самолёты, которые пока ещё преимущественно иностранного производства, такими модулями не оснащены.

Кроме этого он подарил Путину альбом с фотографиями Крымского моста из космоса - с самого начала строительства до его завершения.

- От первого шага 240 маршрутов было отснято ежемесячно нашими космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли, - рассказал Рогозин. - Сейчас у нас группировка 10 аппаратов, через несколько лет будет уже 23 аппарата. Это тоже очень важное направление коммерциализации космической деятельности. Это позволяет сегодня дистанционно наблюдать за тем, как меняются объекты, наблюдать за изменениями ландшафта, изменениями природной среды, незаконной вырубкой леса и многим другим.