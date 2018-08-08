Отмену роуминга для Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии обсудят в сентябре

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-08T17:42:51+03:00

Исходящие звонки в стране вне зависимости от города пребывания станут стоить также, как в домашнем регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А пока антимонопольщики дожали мобильных операторов только по России

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Федеральная антимонопольная служба объявила о прекращении дел в отношении сотовых операторов за то, что вовремя не отменили внутрисетевой роуминг. прекратили. Однако, штрафы заплатить все равно заставит.

Мобильные операторы «большой тройки» (Мегафон, МТС, Билайн) отменяют плату за входящие звонки при поездках по России. Исходящие звонки в стране вне зависимости от города пребывания станут стоить также, как в домашнем регионе.

- Наконец-то, мы добились отмены роуминга. Теперь звонки россиян во время поездок внутри страны будут осуществляться из принципа «в роуминге как дома», — заявил сегодня на встрече с журналистами замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

То, что это произошло, — заслуга ФАС. До сих пор за пределами родного города оплата сотовой связи влетала в копеечку. Не только исходящие стоили дороже, чем в домашнем регионе. За прием звонков тоже списывались приличные деньги.

- Работу с операторами ФАС вела примерно два года. Сначала мы предлагали добровольно устранить нарушения антимонопольного законодательства. Тогда только Tele2 стало отменять внутрисетевой роуминг. Другие операторы снизили стоимость исходящих звонков и смс-сообщений примерно в 3-5 раз. Но полностью роуминг не отменили, оставив плату за входящие звонки. ФАС не согласилась с таким исполнением предупреждения и возбудила против них дело о нарушении антимонопольного законодательства, — рассказал Анатолий Голомолзин.

Вчера все операторы связи проинформировали антимонопольщиков и абонентов, что требования ФАС будут исполнены. С 20 августа роуминг отменяет Билайн, с 30 августа — Мегафон. До этой же даты для 90% своих абонентов роуминг отменит МТС. Для оставшихся 10% это произойдет до 30 сентября.

- Я не допускаю возможности, что операторы связи не выполнят свое обещание, — заявил Голомолзин.

Он считает, что отмена роуминга не приведет к росту тарифов.

- Раньше операторы связи получали меньше доходов, потому что назначали заградительные (очень высокие) тарифы. В результате когда абоненты выезжали в другие регионы, они старались меньше звонить. Так операторы теряли доходы. Теперь, когда роуминга не будет, люди станут звонить чаще, и доходы операторов вырастут, — пояснил он.

Отвечая на вопрос «КП» о возможности отмены межстранового роуминга, Голомолзин сказал, что это может случиться для поездок внутри ЕврАзЭС (сюда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан). Эта тема обсуждается в рамках международной рабочей группы. Ее ближайшее заседание пройдет в сентябре.