Жигунов рискует лишиться прав на фильмы «Королева Марго», «Графиня Де Монсоро», «Сердца трех» и ряда других за долги

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-08T18:28:15+03:00

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Не только же Анастасии Заворотнюк быть центром новостей о звездных должниках? «Прекрасную няню», в лице ее защитников, таскали по судам года 4 года за ее долларовый кредит. Актриса взяла деньги до резкого скачка курса, попала в кризис вместе со всей страной, расплатиться вовремя не смогла и "растила" проценты с пенями, которые превратили сумму долга в астрономический миллион долларов. В итоге расплатиться все-таки удалось - финансовые дела в семье, видать, наладились.

На этот раз объектом повышенного внимания судебной прессы по иронии судьбы стал бывший возлюбленный Анастасии «гардемарин» Сергей Жигунов. Артистов давно связывает лишь этот совместный сериал, где, кстати, Жигунов играл известного продюсера Максима Шаталина, практически самого себя — продюсирует «гардемарин» уже четверть века. Вот только теперь он тоже оказался в долгах, как его бывшая. Образ долговой ямы, который так лихо использовали СМИ, когда писали о погрязшей в долгах Заворотнюк, не совсем подходит должнику Жигунову. 55-летний актер должен несравнимо меньше. И судится всего пару лет. Но кризис настиг и его. К примеру, так и остались неснятыми как минимум три его проекта — фильмы «Мартин Иден», «Доктор Смерть» и «Никаких проблем» - суды по этому поводу уже прошли. Не исключено, что долги «гардемарина» как-то с этим связаны.

Иски к Сергею Жигунову и его продюсерской компании «Прайм-Тайм» подал бизнесмен Сергей Обидин. В общей сложности актер и продюсер взял в долг несколько миллионов рублей. Но не вернул. Два года назад кредитор выиграл у него суд — компанию Жигунова в обязали вернуть кредит, проценты и штрафы. Но судя по тому, что бизнесмен подал иск о банкротстве компании Жигунова в Арбитраж, актер по-прежнему должен Обидину.

О какой сумме речь? 8,4 миллиона рублей основного долга, плюс проценты и пени на 5 миллионов рублей. В общей сложности продюсерский центр, гендиректором которого выступает Жигунов, задолжал 13,4 миллиона рублей, а также 230 тысяч рублей адвокату, который 7 лет представлял интересы «Прайм-Тайм» в судах, но с 2017 года это сотрудничество прекратил.

Жигунов, больше известный как актер, за 25 в продюсерском бизнесе напродюсировал больше двух десятков картин. Но из-за долгов и угрозы банкротства, пришлось идти на мировую. Но для этого компания вынужден был заложить часть фильмов. Что за ленты? Телефильмы «Вовочка», «И была ночь», «Черный квадрат», «Колодец», «Убить вечер», сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго» и «Сердца трех».

Если компания Жигунова не вернет эти 13,4 миллиона рублей до 31 января 2019 года, то рискует потерять права на заложенные фильмы. Пока же получать выгоду от их проката кредитор не может. Сколько могут стоить права на эти картины, сказать сложно. Но, к примеру, права на его сериал "Три мушкетера" весной 2018 года стоили 125 881 680 рублей. Поэтому у актера очень веская аргументация в вопросе возвращения этих 13 миллионов.

Этот же бизнесмен в Московском Арбитраже также пытался признать банкротом самого Жигунова — он лично был должен Обидину около 7 миллионов рублей. Суды также шли два года, в течение которых «гардемарин» вернул долги, поэтому банкротом его не признали.