2018-08-08T18:20:25+03:00
Общество

Аэрофлот полетел в Нальчик

Продажа билетов началась
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарии — город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года. Рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320 ежедневно: из Москвы лайнер рейса SU 1064 вылетает в 14:00, в Нальчик прибывает в 16:30; SU 1065 вылетает из Нальчика в 17:30, прибывает в Шереметьево в 20:00.

Город Нальчик – жемчужина Северного Кавказа, с трех сторон окружен горной грядой. Он расположен практически у подножия горы Эльбрус, самой высокой горной вершины в России. В зимнее время года Эльбрус поистине становится центром притяжения горнолыжников и сноубордистов со всей страны. Особую популярность Эльбрус имеет среди альпинистов. Курорты Северного Кавказа — динамично развивающийся туристический центр России, сочетающий в себе уникальные природные особенности и знаменитое кавказское гостеприимство.

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