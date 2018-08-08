В ДНР хотят продлить полномочия депутатов и главы республики

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-08T19:47:56+03:00

Первые выборы главы ДНР и ее депутатов прошли в 2014 году, вскоре после обретения независимости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На фоне новых призывов Киева к «силовому решению» конфликта в Донбассе, по эту сторону фронта задумались об усилении государственных институтов. Общественное движение «Донецкая Республика» предложило увеличить полномочия главы ДНР и депутатов Народного Совета (парламента) с нынешних четырёх лет до пяти.

— Мировая практика идёт именно по такому пути. Например, в России президентский срок — шесть лет, думский — пять, — напоминают донецкие активисты. — Нижняя палата французского парламента избирается на пять лет, верхняя — на шесть. Это норма для многих стран с устойчивой демократией.

Первые выборы главы ДНР и ее депутатов прошли в 2014 году, вскоре после обретения независимости. И если инициатива общественников будет поддержана, то очередное голосование могут перенести с нынешней осени на будущий год.

— В 2019 году ожидается ввод в строй газопровода «Северный поток-2», после чего значение украинских трубопроводов для снабжения Европы российским газом сильно упадёт. Разумеется, Киеву это не выгодно. И он до «часа икс» может попытаться силовым путём решить хотя бы часть своих геополитическим проблем, в том числе и с Донбассом. А выборы, особенно в странах с «молодой демократией», на время создают вакуум власти, чем и может воспользоваться украинская армия, начав новое наступление. Неудивительно, что в ДНР пытаются предупредить такой вариант, — полагает эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен.

Соседняя ЛНР с идеями о продлении депутатских сроков пока не выступала.

Как сообщили источники «КП» в руководстве ДНР, «окончательное решение по данной инициативе пока не принято».