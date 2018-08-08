2018-08-08T19:47:56+03:00
Политика

В ДНР хотят продлить полномочия депутатов и главы республики

Угроза обострения войны с Украиной вынуждает Донецк укреплять власть
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Первые выборы главы ДНР и ее депутатов прошли в 2014 году, вскоре после обретения независимостиПервые выборы главы ДНР и ее депутатов прошли в 2014 году, вскоре после обретения независимостиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На фоне новых призывов Киева к «силовому решению» конфликта в Донбассе, по эту сторону фронта задумались об усилении государственных институтов. Общественное движение «Донецкая Республика» предложило увеличить полномочия главы ДНР и депутатов Народного Совета (парламента) с нынешних четырёх лет до пяти.

— Мировая практика идёт именно по такому пути. Например, в России президентский срок — шесть лет, думский — пять, — напоминают донецкие активисты. — Нижняя палата французского парламента избирается на пять лет, верхняя — на шесть. Это норма для многих стран с устойчивой демократией.

Первые выборы главы ДНР и ее депутатов прошли в 2014 году, вскоре после обретения независимости. И если инициатива общественников будет поддержана, то очередное голосование могут перенести с нынешней осени на будущий год.

— В 2019 году ожидается ввод в строй газопровода «Северный поток-2», после чего значение украинских трубопроводов для снабжения Европы российским газом сильно упадёт. Разумеется, Киеву это не выгодно. И он до «часа икс» может попытаться силовым путём решить хотя бы часть своих геополитическим проблем, в том числе и с Донбассом. А выборы, особенно в странах с «молодой демократией», на время создают вакуум власти, чем и может воспользоваться украинская армия, начав новое наступление. Неудивительно, что в ДНР пытаются предупредить такой вариант, — полагает эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен.

Соседняя ЛНР с идеями о продлении депутатских сроков пока не выступала.

Как сообщили источники «КП» в руководстве ДНР, «окончательное решение по данной инициативе пока не принято».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Украина хочет прервать железнодорожное сообщение с Москвой
Известный политолог Егор Холмогоров обсуждает, как это отразится на миллионах работающих в России украинцев, а также почему Леонид Кучма став президентом, начал превращать Украину во врага России и вспомнит грузино-осетинскую войну 08.08.08 г.
Анна Герман: Новым президентом измученный народ Украины может избрать "условного" боксера Усика. Но допустят ли такого кандидата к выборам?
Экс-депутат Верховной Рады и бывший пресс-секретарь президента, а ныне широко известный в Европе, и не только, эксперт - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Фанаты ПАОК напали на российских журналистов перед игрой со "Спартаком"
Бывшую участницу Pussy Riot не выпустили за границу
Россиянин Евгений Рылов стал чемпионом Европы по плаванию на 200 метров на спине
Минобороны РФ призвало европейские страны направить в Сирию средства, направляемые на беженцев
Песков: письмо Трампа для Путина передано российской стороне
Матч ПАОК - Спартак: Денис Глушаков не попал в стартовый состав москвичей
В одной из больниц Нью-Йорка произошла перестрелка
Эстонские военные обнаружили вероятное место падения ракеты
Ассанжа пригласили на слушания комитета Сената США по "вмешательству" РФ в выборы
Захарова упрекнула США в манипуляции информацией из закрытых документов
У жены Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание
Китай синхронно и симметрично ответит на пошлины США на $16 млрд
Долевое строительство возьмут под единый контроль
В московском парке нашли тело женщины в чемодане
В генконсульство России в Салониках не поступала информация о проблемах фанатов "Спартака"
Врачи научились лечить самый опасный рак груди
ФАС оштрафует "большую тройку" мобильных операторов за нарушения с роумингом
Эксперт оценил инициативу американских сенаторов о новых антироссийских санкциях
Путин поручил вывести космическую промышленность на новый уровень качества