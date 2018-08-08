2018-08-08T20:47:53+03:00
Общество

Аэропорт Шереметьево признал проблемы с отправкой багажа

Из-за сбоя в системе пассажиры не получили вовремя две тысячи чемоданов
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Результатом сбоя стало то, что не удалось отправить две тысячи чемоданов и сумокРезультатом сбоя стало то, что не удалось отправить две тысячи чемоданов и сумокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Международный аэропорт Шереметьево официально признал массовые проблемы с обработкой и отправкой багажа. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном аэропортом.

Сообщается, что 6 августа в 10.00 по московскому времени автоматическую систему сортировки багажа перешла на резервный режим работы. Коснулись изменения только Терминала D. Во внеплановом порядке система функционировала больше трех часов — до 13.05.

- Причина — кратковременный отказ системы у компании-поставщика услуг по управлению багажной системой в Терминале D, - говорится в заявлении аэропорта.

Результатом сбоя стало то, что не удалось отправить две тысячи чемоданов и сумок. Сейчас большую часть багажа доставили по пунктам назначения.

Вместе с тем в соцсетях продолжают появляться посты пострадавших от этой ситуации. Чемодан известной певицы Алисы Вокс потерялся по дороге из Шереметьево в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.

- По прилету пассажиров нашего рейса пригласили к ленте на получение багажа, но за час не выехал ни один чемодан. На табло светилась надпись «выдача окончена», прилетали другие рейсы, другие пассажиры забирали свой багаж, а мы так и сидели в ожидании неизвестно чего, - написала Алиса Вокс в своем Instagram.

По состоянию на среду 8 августа певица до сих пор не в курсе, где ее вещи.

Без багажа осталась и двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. В Берлин она отправилась на чемпионат Европы по легкой атлетике, и такая неприятность точно не поспособствует результатам. Чемодан приехал в Германию только два дня спустя. А актриса и DJ Лукерья Ильяшенко не досчиталась сумок по прибытию из Москвы в Нижний Новгород. Из-за этого даже пришлось отменить DJ-сет, ведь в багаже была не только одежда и косметика, но и все оборудование.

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