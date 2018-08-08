Юнна Мориц: О гражданской мечтая войне, не в моей проживайте стране... И не будет у нас ни одной революции, очень цветной!

СЕГОДНЯ 23:24 2018-08-08T23:35:42+03:00

Новое стихотворение Великой Поэтессы застало нашего корреспондента в отпуске - в Абхазии. И он просто не мог не позвонить автору... [аудио]

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- ...Алло, Юнна Петровна! Вам привет из очень солнечного города Гагра... Так уж сошлось, что сегодня нахожусь под впечатлением публицистических заметок нашего военкора Саши Коца - вы его знаете...

- Да, да.

- ...который 10 лет назад был тяжело ранен на войне в Цхинвале - в Южной Осетии. И вот передо мной ваше стихотворение... И ощущение такое - и статья Коца, и стихи Юнны Петровны - это, по сути, все - на одну тему...

Нет ужаснее нашей страны:

В ней не будет гражданской войны!

Всех на свете ужаснее стран -

Наша!.. В ней невозможен майдан!

- Да.

- Ваши стихи - это рецепт, транспарант против гражданской войны, да? Вот отсюда, из Абхазии, я так их воспринимаю. Я прав или нет?

- Если бы Россия не пришла бы тогда, 10 лет назад, на помощь Южной Осетии, на которую напала Грузия, - была бы такая гражданская война, что кровь лилась бы по всем республикам Кавказа. Россия как раз прекратила идею гражданской войны, которую затеял Саакашвили.

Ведь гражданская война всегда помогает устраивающим ее главарям спрятать концы своих преступлений. При правлении Саакашвили множество народу погибло, подвергалось пыткам, унижениям и издевательствам.

Это была бы такая гражданская война, если бы мы не заступились, во-первых, за своих миротворцев, часть которых была уже убита... Но и за жителей Цхинвала, которые дрожали по подвалам. Если бы не Россия - это была бы огромная гражданская война, потому что речь - о Кавказе.

- А почему вы в то же время считаете, что самой России не грозят - ни майдан, ни гражданская...

- А я - не считаю так. Я - так вижу в свой поэт кий телескоп. Потому что... В России народ, народ России, состоящий из человеков множества национальностей, знает, что такое гражданская война, знает, что такое Отечественная война, знает, что такое цветные революции на наших границах. И общая духовная сила народа не будет в этом участвовать - никогда!

- Ну, я понял.

- Поджидать таких событий будут всегда, они будут возникать, как выхлопы газа. Но народ в этом участвовать не будет - никогда!

* * *

О гражданской мечтая войне,

Не в моей проживайте стране,

А в какой-нибудь очень другой!..

Если деньги хорошие дали

Вам за эту войну, в идеале –

Вас используют в грязном скандале,

Но и купят вам гроб дорогой.

Вас отправят на верную гибель,

Извлекая из этого прибыль,

Потому что скандалы сильны

Внешней властью, чьи внешние свойства –

Это внешности трупов геройства,

Внешность вашего трудоустройства

В катафалке гражданской войны,

Где не жалко вам нашей страны!

О гражданской мечтая войне,

Не в моей проживайте стране,

А в какой-нибудь очень другой, -

Потому что, как зверь – на ловца,

Вы бежите в капкан подлеца,

В западню, в мышеловку с деньгой,

Где положат вас в гроб дорогой.

Нет ужаснее нашей страны:

В ней не будет гражданской войны!

Всех на свете ужаснее стран –

Наша!.. В ней невозможен майдан!

И не будет у нас ни одной

Революции, очень цветной!

В катафалке такого расцвета –

Нам не место, простите за это!

Юнна Мориц.