СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-09T13:36:24+03:00

Обсуждаем главные летние темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым

Будут ли школьники усваивать материал и чем занять чадо в случае внезапно освободившегося времени, в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда» с экспертами и слушателями обсуждают Сергей Краснов и Вероника Борисенкова

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Главные темы:

- Вредно и бесполезно: в Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий.

1. Как сейчас загружены дети и есть ли у них детство в нашем понимании ( учеба, секции, кружки, языки, репетиторы). Чем это грозит - походом к педиатрам, детским психологам?

2. Нужно ли домашнее задание сейчас в том виде, в котором оно есть много лет? Поделки и рефераты все равно делают родители. Есть ли в этом толк?

3. Если у ребенка освободиться больше времени без дз, чем он займется, как и кто должен контролировать? Улица и интернет - это лучше, чем дз?

4. Куда отправить ребенка вне школы? Как выбрать с ним интересное занятие и чтоб он был под присмотром?

5. Что за границей? Как там выдают дз, какие объемы и чем там занимаются школьники? Кто их контролирует, пока взрослые на работе?

6. Сколько стоит полезный досуг школьника?

7. Пока лето - чем заняться ребенку в городе, если нет шансов уехать?

8. Какие места отдыха в вашем городе? Очаги природы, тишина, зелень, вода, злачные места для проведения летнего досуга без перегибов с алкоголем и толпами маргиналов.

9. Шесть причин, почему домашнее задание бесполезно и даже вредно.

- Хоть стой, хоть падай. Ямальский школьник прошёл 50 километров по тундре ради "Артека".

- В Воронежской области санврачи нашли холероподобные вибрионы в 8 местах отдыха у воды. Возбудители могут вызвать кишечные расстройства.

- Житель Волгоградской области вернулся с дачи с лихорадкой Западного Нила.

- Дави на газ. Эксперты назвали топ-5 нарушений ПДД таксистами. Новый кроссовер Ford Territory: китайский клон наоборот.

- «Охотники за сокровищем»: жители Алтая устроили столпотворение на трассе из-за клада «Орла и решки».

- Наша экспедиция "Вниз по матушке, по Волге".

- Обзор прессы.

- Коридоры власти.

- Корреспондент «Комсомолки» неделю прожил по «летнему» времени: что из этого получилось.