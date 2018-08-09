Вредно и бесполезно: в Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий
Главные темы:
- Вредно и бесполезно: в Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий.
1. Как сейчас загружены дети и есть ли у них детство в нашем понимании ( учеба, секции, кружки, языки, репетиторы). Чем это грозит - походом к педиатрам, детским психологам?
2. Нужно ли домашнее задание сейчас в том виде, в котором оно есть много лет? Поделки и рефераты все равно делают родители. Есть ли в этом толк?
3. Если у ребенка освободиться больше времени без дз, чем он займется, как и кто должен контролировать? Улица и интернет - это лучше, чем дз?
4. Куда отправить ребенка вне школы? Как выбрать с ним интересное занятие и чтоб он был под присмотром?
5. Что за границей? Как там выдают дз, какие объемы и чем там занимаются школьники? Кто их контролирует, пока взрослые на работе?
6. Сколько стоит полезный досуг школьника?
7. Пока лето - чем заняться ребенку в городе, если нет шансов уехать?
8. Какие места отдыха в вашем городе? Очаги природы, тишина, зелень, вода, злачные места для проведения летнего досуга без перегибов с алкоголем и толпами маргиналов.
9. Шесть причин, почему домашнее задание бесполезно и даже вредно.
- Хоть стой, хоть падай. Ямальский школьник прошёл 50 километров по тундре ради "Артека".
- В Воронежской области санврачи нашли холероподобные вибрионы в 8 местах отдыха у воды. Возбудители могут вызвать кишечные расстройства.
- Житель Волгоградской области вернулся с дачи с лихорадкой Западного Нила.
- Дави на газ. Эксперты назвали топ-5 нарушений ПДД таксистами. Новый кроссовер Ford Territory: китайский клон наоборот.
- «Охотники за сокровищем»: жители Алтая устроили столпотворение на трассе из-за клада «Орла и решки».
- Наша экспедиция "Вниз по матушке, по Волге".
- Обзор прессы.
- Коридоры власти.
- Корреспондент «Комсомолки» неделю прожил по «летнему» времени: что из этого получилось.
Вредно и бесполезно: в Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий