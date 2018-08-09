2018-08-09T16:38:52+03:00
По живому

Блогерша из Новосибирска изменила жизнь бомжу за сутки

Девушка разместила просьбу о помощи в «Твиттере», и ее пост сработал
Елена КРИВЯКИНАВалентин АЛФИМОВ
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Главные темы:

- Блогерша из Новосибирска изменила жизнь бомжу за сутки.

- В Мордовии бабушке со сломанной ногой пришлось ползти на 3-й этаж поликлиники.

- В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на крупнейший в Европе метал-фестиваль.

Блогерша из Новосибирска изменила жизнь бомжу за сутки

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