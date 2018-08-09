- Блогерша из Новосибирска изменила жизнь бомжу за сутки.

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-09T16:38:52+03:00

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Девушка разместила просьбу о помощи в «Твиттере», и ее пост сработал

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Главные темы:

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