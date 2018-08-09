Блогерша из Новосибирска изменила жизнь бомжу за сутки
Девушка разместила просьбу о помощи в «Твиттере», и ее пост сработал
Обсуждаем новости, мимо которых нельзя пройти
Изменить размер текста:
Главные темы:
- Блогерша из Новосибирска изменила жизнь бомжу за сутки.
- В Мордовии бабушке со сломанной ногой пришлось ползти на 3-й этаж поликлиники.
- В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на крупнейший в Европе метал-фестиваль.
Блогерша из Новосибирска изменила жизнь бомжу за сутки
00:00
00:00