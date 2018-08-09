2018-08-09T01:19:07+03:00
Телевизор

Брюзга недели: Не искушай меня без нужды

Телевидение с мазохистской радостью дарит нам то, без чего мы точно могли бы обойтись
Валентина ЛЬВОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Есть какая-то удивительная несправедливость в том, что на фоне постоянно ухудшающихся отношений с Украиной, когда конфликт уничтожает самые крепкие культурные связи, телевидение с какой-то радостью дарит нам то, без чего мы уж точно могли бы обойтись. Это украинские сериалы. Бессмысленные и беспощадные, с нелепым пафосом в каждой реплике. Выдающийся пример - премьера «Искушения» на канале «Россия 1».

«Искушение» снято в Киеве и окрестностях, хотя светская жизнь показана примерно так, как я себе представляю высшее общество из условной маленькой Жмеринки.

Сюжет такой: у женщины убивают мужа. Плохие парни, супруг куда-то вляпался, ну вы понимаете. Сама героиня - наивная бухгалтерша, беременная и растерянная. На допросе у следователя предсказуемо начинает рожать, потом ее сажают в тюрьму за какие-то хищения, а когда страдалица выходит на свободу, ей начинает звонить незнакомец и зловещим голосом требовать то устроиться на работу к богатому дядьке горничной, то поискать в библиотеке какой-то зашифрованный документ. Дескать, так она узнает, кто мужа убил. Поскольку особняк дядьки набит до отказа взрослыми детьми, плетущими интриги, поиски в библиотеке затягиваются. Кто-то все время что-то подслушивает и за кем-то подсматривает, а в минуту высшего напряжения роняет поднос с бокалами шампанского или кидает деньги в лицо.

Сцена свадьбы еще была.

Под танго Карлоса Гарделя.

Это танго звучало в фильмах «Правдивая ложь», «Список Шиндлера», «Вся королевская рать», «Деликатесы». А более всего мелодия Por una cabeza запомнилась по танцу Аль Пачино в «Запахе женщины».

Теперь к блистательному списку хорошего кино добавилось украинское «Искушение», где штуки три барышни в белом с открытой спиной и жуткими розочками в волосах синхронно водили руками вправо-влево и вращались вокруг своих тонких осей. Немногочисленные гости на этой «богатой» свадьбе жались к стенам, надкусывая канапе. Гости выглядели голодными, и их было меньше, чем скрипачек и танцовщиц. Стояли группками по два - по три, вели непринужденные разговоры. Часто повторяли слово «незаконнорожденная» про невесту, что очень четко выявляет: мало было не только еды, но и шампанского, поскольку ничто не показывает степень опьянения так, как использование длинных слов, пригодных для лексики и чопорных нравов девятнадцатого века.

Собственно, если вы трижды произнесете слово «незаконнорожденная», вы с легкостью поймете, насколько скучный и нудный получился сериал. Кто и кого искушает, я лично не поняла.

«Не искушай меня без нужды», - писал когда-то Баратынский.

Но вот как объяснить этим «искусителям», что нужды-то и нет?!

«Искушение». Четверг, 21.00, Россия 1.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Таша и Наташа, снимите это немедленно! Как одевались в шоу сами ведущие
Шоу «Снимите это немедленно!» выходило на экраны с 2004 года. Ведущими программы много лет были Таша Строгая и Наталья Стефаненко. Переодевая женщин со всей России, они и сами зачастую появлялись на экране в неожиданных и смелых нарядах
Материнская драма Валентины Леонтьевой: почему «тетя Валя» умерла, не увидев сына
Ведущую «Спокойной ночи малыши» и «В гостях у сказки» называют самой популярной и одновременно самой несчастной советской телеведущей. История ее непростых отношений с сыном Дмитрией несколько лет назад обошла всю прессу
Самые невероятные трюки из боевиков
В конце августа в российский прокат выходит боевик «22 мили» от создателя «Глубоководного горизонта», режиссера Питера Берга. Teleprogramma.pro рассказывает, какие сцены нас ждут в новом фильме, и вспоминает невероятные трюки, которые актеры выполняли сам
Новости 24
Канцелярия Мэй приветствует новые антироссийские санкции США
Израиль ответил на атаку из сектора Газа обстрелом 12 объектов боевиков
МИД пошутил про NATO после инцидента с пуском ракеты над Эстонией
Госдеп: Новый пакет санкций в отношении России будет содержать исключения
Генпрокурор Венесуэлы: В покушении на Мадуро участвовали 19 человек
Минфин РФ скептически относится к возможным новым санкциям США на российский госдолг
Пользователи в России сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
Госдеп: власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Порошенко подарил сыну несколько миллионов гривен
У премии "Оскар" появилась новая номинация
"Спартак" проиграл первый матч Лиги Чемпионов в Греции клубу ПАОК 2:3
Израиль сообщил о запуске восьми ракет из сектора Газа
Минтранс предложил в 20 раз повысить штраф за переход железной дороги в неположенном месте
"Спартак" проигрывает 2:3 выездной матч клубу ПАОК после первого тайма матча Лиги Чемпионов
В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках