Брюзга недели: Не искушай меня без нужды

СЕГОДНЯ 01:18 2018-08-09T01:19:07+03:00

Телевидение с мазохистской радостью дарит нам то, без чего мы точно могли бы обойтись

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Есть какая-то удивительная несправедливость в том, что на фоне постоянно ухудшающихся отношений с Украиной, когда конфликт уничтожает самые крепкие культурные связи, телевидение с какой-то радостью дарит нам то, без чего мы уж точно могли бы обойтись. Это украинские сериалы. Бессмысленные и беспощадные, с нелепым пафосом в каждой реплике. Выдающийся пример - премьера «Искушения» на канале «Россия 1».

«Искушение» снято в Киеве и окрестностях, хотя светская жизнь показана примерно так, как я себе представляю высшее общество из условной маленькой Жмеринки.

Сюжет такой: у женщины убивают мужа. Плохие парни, супруг куда-то вляпался, ну вы понимаете. Сама героиня - наивная бухгалтерша, беременная и растерянная. На допросе у следователя предсказуемо начинает рожать, потом ее сажают в тюрьму за какие-то хищения, а когда страдалица выходит на свободу, ей начинает звонить незнакомец и зловещим голосом требовать то устроиться на работу к богатому дядьке горничной, то поискать в библиотеке какой-то зашифрованный документ. Дескать, так она узнает, кто мужа убил. Поскольку особняк дядьки набит до отказа взрослыми детьми, плетущими интриги, поиски в библиотеке затягиваются. Кто-то все время что-то подслушивает и за кем-то подсматривает, а в минуту высшего напряжения роняет поднос с бокалами шампанского или кидает деньги в лицо.

Сцена свадьбы еще была.

Под танго Карлоса Гарделя.

Это танго звучало в фильмах «Правдивая ложь», «Список Шиндлера», «Вся королевская рать», «Деликатесы». А более всего мелодия Por una cabeza запомнилась по танцу Аль Пачино в «Запахе женщины».

Теперь к блистательному списку хорошего кино добавилось украинское «Искушение», где штуки три барышни в белом с открытой спиной и жуткими розочками в волосах синхронно водили руками вправо-влево и вращались вокруг своих тонких осей. Немногочисленные гости на этой «богатой» свадьбе жались к стенам, надкусывая канапе. Гости выглядели голодными, и их было меньше, чем скрипачек и танцовщиц. Стояли группками по два - по три, вели непринужденные разговоры. Часто повторяли слово «незаконнорожденная» про невесту, что очень четко выявляет: мало было не только еды, но и шампанского, поскольку ничто не показывает степень опьянения так, как использование длинных слов, пригодных для лексики и чопорных нравов девятнадцатого века.

Собственно, если вы трижды произнесете слово «незаконнорожденная», вы с легкостью поймете, насколько скучный и нудный получился сериал. Кто и кого искушает, я лично не поняла.

«Не искушай меня без нужды», - писал когда-то Баратынский.

Но вот как объяснить этим «искусителям», что нужды-то и нет?!

«Искушение». Четверг, 21.00, Россия 1.