Российские журналисты заявили о нападении на них фанатов греческого ПАОК

СЕГОДНЯ 07:25 2018-08-09T07:34:23+03:00

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В среду, 8 августа, в греческом городе Салоники прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между греческим ПАОК и московским "Спартаком". Поединок прошел в Салониках на стадионе "Тумба".

В этой игре было немало чего и за пределами поля. Перед игрой стало известно о том, что на журналистов, которые приехали из России, произошло нападение со стороны фанатов греческого клуба ПАОК. Об этом написали у себя на страничках в соцсетях. Вместе с тем, греческий клуб не остался без ответа. В официальном твиттере команды, которая принадлежит Ивану Саввиди, появилось сообщение:

- Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу поклонников ПАОКа, и один из них сделал жест болельщикам.

Официальной же информации об инциденте не так много. В сообщении генконсульства РФ в Салониках говорится:

- К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан.

При этом, отмечается, что ситуация продолжает отслеживаться.

Для ПАОК это не первый инцидент за пределами футбольного поля. Весной этого года фанаты греческого клуба захватилис студию государственного телеканала во время прямого эфира. Это произошло после того, как в матче против "Олимпиакоса" начались беспорядки. А в матче ПАОК и АЕК и вовсе владелец клуба из Салоник вышел на поле с пистолетом на поясе.

Сам же поединок завершился победой ПАОК со счетом 3:2. Московский "Спартак" выигрывал со счетом 2:0 по ходу поединка уже к 14-й минуте встречи после голов Попова (7) и Промеса (17). Однако уже до конца первого тайма хозяева забили трижды. Отличились Прийович (29, с пенальти), Лимниос (37) и Пелкас (44). У "Спартака" был шанс спасти игру. Но на 71-й минуте голландец Квинси Промес, который в этой игре был капитаном, не забил пенальти.

Вместе с тем, как пишет "СЭ", московский "Спартак" после игры взял с собой на борт российских журналистов. Поскольку даже после матча фанаты ПАОК продолжили попытки атаковать россиян.

Ответная игра между "Спартаком" и ПАОК пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена". Она начнется в 20:30 по московскому времени. Чтобы выйти в следующий раунд, спартаковцам надо отыграть разницу в один гол, которая осталась после выездного поражения со счетом 2:3.