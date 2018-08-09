В России выдан 2-миллионный электронный больничный

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-09T10:18:15+03:00

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На этой неделе, 7 августа, в Корочанской центральной районной больнице (г. Короча Белгородской области) был выдан 2-миллионный электронный больничный лист, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС РФ). Общее количество электронных больничных листов, выданных в нашей стране, на данный момент составляет 2 012 995. В тройку регионов-лидеров по оформлению бюллетеней нового поколения входят Белгородская область — первое место, 199 227 электронных больничных листов, Республика Татарстан — второе место, 119 224 электронных больничных и Липецкая область — третье место, 108 756 электронных больничных.

В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Республика Мордовия (69,65%), затем идут Белгородская область – 69,25%, Липецкая область – 55,69% и Чеченская Республика – 48,82 %. Всего на сегодня выдают электронные больничный листы 6 021 медицинская организация по всей России.

- Еще месяц назад мы отмечали «годовщину» введения электронного больничного листа на территории России с успешным показателем, превышающим 1,5 миллиона электронных бюллетеней, а уже сейчас выдано более 2 миллионов больничных, - отмечает руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Как мы видим, реализация этого проекта показывает положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка практически невозможна. Сейчас мы преодолеваем порог в 50% медицинских учреждений, которые передают бюллетени в цифровой форме в систему Фонда. Это хороший показатель, учитывая большую территорию нашего государства и удаленность некоторых населённых пунктов. Во всех регионах есть медучреждения, которые подключены к системе Фонда и могут выдать электронные больничные листы. А в некоторых регионах этот показатель достиг 100%.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, с 1 июля 2017 года на всей территории России введен электронный больничный лист (ЭЛН). В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ по желанию застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронном формате. Лечащий врач формирует электронный больничный в автоматизированной системе, ставит электронную подпись и пересылает данные в Фонд соцстрахования, также определенный объем данных доступен работодателю (сведения, необходимые для назначения пособия по временной нетрудоспособности). Работникам уже не нужно относить листок нетрудоспособности в отдел кадров. А врач при такой схеме может больше времени уделять пациенту.