Заболевшая раком первая леди Сирии обратилась к народу

СЕГОДНЯ 12:59 2018-08-09T13:04:26+03:00

Она пообещала быть стойкой и решительной

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7 лет войны и лишений не смогли сломать президента Сирии Башара Асада. Он не сбежал, не увез семью, ни разу не опустил руки - даже тогда, когда казалось, что все кончено. В Сирии уверены - это потому что его супруга Асма Асад всегда была рядом. Худая, хрупкая 42-летняя женщина взяла на себя самую сложную работу - смотреть в глаза детям и женам погибших солдат. Она постоянно навещала семьи героев, ездила в госпитали, школы и детские сады. Устраивала благотворительные вечера, поддерживала и успокаивала. И вот теперь поддержка понадобилась ей самой.

У Асмы обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. К счастью, рак диагностировали на ранней стадии, поэтому шансы на то, что лечение пройдет успешно, достаточно велики. Вчера в официальном Twitter канцелярии сирийского президента появилась трогательная фотография - на ней Асма и Башар улыбаются друг другу. Снимок сделан в больнице во время того, как первая леди проходила химиотерапию.

Башар Асад поддерживает свою супругу, которая начала проходить курс химиотерапии. ФОТО Твиттер Presidency_Sy

А сегодня она сама обратилась к сирийцам.

«Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и борьбе. Моя решимость вытекает из вашей решимости и стойкости, которую вы демонстрировали все прошедшие годы», — сказала Асад.

"ДЕРЖИСЬ, ДОРОГАЯ"

Посты с этим и другими подобного рода хэштегами наводнили соцсети. Пользователи со всего мира шлют «Розе пустыни» (так Асму Асад когда-то назвал американский журнал Vogue) слова поддержки и сочувствия.

«Просто объявить о раке - это уже начало победоносной борьбы с ним. Я желаю Асме и всем, кто борется с онкологией, скорейшего исцеления», - написала в своем блоге известная ливанская телеведущая Рабия аз-Зият.

«Для жасминовой леди. Для красавицы Дамаска Асмы аль-Асад. Которая дала силы и надежду своему народу. С любовью, желаем скорейшего выздоровления», - написала корреспондент арабского телеканала «Аль-Гадир» Хавраа Ясин.

Пользователь по имени Халиль Хусейн пишет: «Пусть Аллах даст вам здоровья, благополучия и быстрого выздоровления, дорогая наша первая леди. Мы любим вас, Асма аль-Асад». А ливанский журналист Салем Захран призвал всех молиться за Асму и посоветовал женщинам чаще обследоваться, чтобы выявлять болезни на ранних стадиях.

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