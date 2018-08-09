Названы регионы с самым доступным бензином
Эксперты посчитали, в каких уголках страны сколько горючего можно купить на среднюю зарплату. Для анализа взяли цену на бензин Аи-92 — это самый популярный вид топлива, им заправляется 60% автомобилистов.
В лидерах оказались северные регионы и Москва, в аутсайдерах — Кавказ. Интересно, что цена топлива почти не влияет на доступность. Самый дорогой бензин на Чукотке (52 руб.), а регион в рейтинге на третьем месте. Меньше всего литр 92-го стоит в Кемерово (40,10 руб.), но область на 29-й строчке.
Разброс по стране большой — доступность топлива различается в 4,6 раза. В целом по стране, на среднестатистическую зарплату можно взять 987 литров Аи-92. Тут мы сильно отстаем от развитых стран — в США средний оклад покрывает 4800 л, в Канаде — 2300 л, в Германии — 1680 л.
РЕЙТИНГ ДОСТУПНОСТИ БЕНЗИНА
Регион На сколько бензина хватит зарплаты, литры
1. Ямало-Ненецкий АО 2100
2. Москва 1600
3. Чукотский АО 1599
… 83. Карачаево-Черкесия 493
84. Кабардино-Балкария 483
85. Дагестан 457
(Источник: Риа-Рейтинг, на основе данных Росстат)