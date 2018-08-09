2018-08-09T14:11:56+03:00
Экономика

Названы регионы с самым доступным бензином

Больше всего топлива на зарплату могут купить жители столицы и Крайнего Севера
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Для анализа стоимости бензина в разных регионах взяли цену на бензин Аи-92.Для анализа стоимости бензина в разных регионах взяли цену на бензин Аи-92.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эксперты посчитали, в каких уголках страны сколько горючего можно купить на среднюю зарплату. Для анализа взяли цену на бензин Аи-92 — это самый популярный вид топлива, им заправляется 60% автомобилистов.

В лидерах оказались северные регионы и Москва, в аутсайдерах — Кавказ. Интересно, что цена топлива почти не влияет на доступность. Самый дорогой бензин на Чукотке (52 руб.), а регион в рейтинге на третьем месте. Меньше всего литр 92-го стоит в Кемерово (40,10 руб.), но область на 29-й строчке.

Разброс по стране большой — доступность топлива различается в 4,6 раза. В целом по стране, на среднестатистическую зарплату можно взять 987 литров Аи-92. Тут мы сильно отстаем от развитых стран — в США средний оклад покрывает 4800 л, в Канаде — 2300 л, в Германии — 1680 л.

РЕЙТИНГ ДОСТУПНОСТИ БЕНЗИНА

Регион На сколько бензина хватит зарплаты, литры

1. Ямало-Ненецкий АО 2100

2. Москва 1600

3. Чукотский АО 1599

… 83. Карачаево-Черкесия 493

84. Кабардино-Балкария 483

85. Дагестан 457

(Источник: Риа-Рейтинг, на основе данных Росстат)

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