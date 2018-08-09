2018-08-09T14:50:43+03:00
Звезды

Актриса сериала «Счастливы вместе» три дня в коме: молодая женщина начала дышать самостоятельно

Друзья надеются, что 32-летняя Мария Симдякина будет жить
Ирина ВИКТОРОВА
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Актриса Мария СимдякинаАктриса Мария СимдякинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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32-летняя актриса и хореограф театра «Русская песня» Мария Симдякина два года борется с тяжелой болезнью. За это время она пережила множество операций, несколько раз выкарабкивалась из комы. Рядом с Марией всегда семья и близкая подруга актриса Елена Ксенофонтова. Мария и Елена когда-то вместе играли в театре под руководством Армена Джигарханяна.

Очередной кризис случился весной, но в июне состояние Марии стабилизировалось. Молодая женщина тогда поблагодарила близких за поддержку и после долгого перерыва вышла на связь в социальных сетях: «Спустя много дней, кто знает поймёт о чем я - просто оказаться дома с семьёй и понять, что я счастлива от того, что есть это «сейчас», это моё «сегодня»! Спасибо всем, кто поддерживал, верил, был со мной и есть до сих пор! И отдельное спасибо мамочке, за всю её любовь! Спасибо за то, что я сегодня изо всех сил живу и улыбаюсь!»

А три дня назад случился очередной кризис - Мария впала в кому, у нее отказали сердце, легкие, почки. Жизнь молодой женщины в палате реанимации поддерживалась аппаратами. Вчера вечером врачи сказали маме Маши, что будут отключать ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Но случилось чудо. О состоянии подруги сегодня рассказала Елена Ксенофонтова: «Вечером врачи сказали, что собираются отключать от аппаратов немедленно, так как реакции организма на реанимационные действия нет больше трех дней. Машиной маме удалось уговорить, чтобы дочь не отключали до утра. Врачи в конце концов согласились не только не отключать до 8:00 утра, но и остатьтся матери со своим ребенком. И мы начали звать. Она так, я по телефону. И молиться. И вы стали ждать и молиться. В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначало оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Пятнадцать минут назад она задышала. Сама! ИВЛ отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться. Она крайне истощена... Спасибо вам, люди, за ваши молитвы! А чудеса-то случаются. Ждем и молимся дальше...»

Мария Симдякина до болезни работала педагогом-хореографом, затем служила в театре под руководством Армена Джигарханяна и была занята в четырех спектаклях. Затем ушла играть в антрепризные постановки, сотрудничала как актриса и хореограф с театром «Русская песня». До начала болезни (2016 года) была художественном руководителем детской театральной студии. Мария снималась в сериалах «Счастливы вместе», сыграла главную роль в фильме «Дом у озера».

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